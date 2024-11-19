Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) приостановила торги на срочном рынке с 16:18. О времени возобновления торгов сообщат дополнительно. Причина приостановки не называется.

На срочном рынке торгуются деривативы — фьючерсы и опционы, производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения. Торговля на срочном рынке доступна всем клиентам с брокерским счетом или ИИС в Т-Инвестициях. Основная торговая сессия состоит из утренней (с 9:00 до 18:45) и дневной (с 18:50 до 19:05). Вечерняя торговая сессия длится с 19:05 до 23:50 без ночного клиринга.

Последний раз торги на срочном рынке приостанавливались Мосбиржей с 13:58 мск 13 февраля 2024 года. Причиной остановки торгов были технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынков.