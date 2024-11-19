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Коммерсантъ FM
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«Фактически выставка получает триеннальный шаг»

Дмитрий Буткевич — о II Чувашской биеннале современного искусства

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как изменилась концепция выставки с приходом нового куратора.

Фото: ЧБСИ

Фото: ЧБСИ

В июле-августе следующего года в Чебоксарах пройдет II Чувашская биеннале современного искусства. На первой я побывал в ноябре 2022-го, так что фактически выставка получает триеннальный шаг. Однако это вполне объяснимо. Тогда эта задумка многим казалась авантюрой — Чебоксары на карте страны не были отмечены особыми арт-активностями, чувашские художники не трендсеттеры. Та выставка была составлена из работ 19 авторов, большинство местных — локальная ориентация региональных биеннале абсолютно оправдана. Зал республиканского художественного музея не выглядел «дружелюбным» к совриску. И тогда, помню, кураторская команда сменилась прямо перед началом проекта.

Однако сейчас, получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив, биеннале переместилась в здание Чувашского академического драмтеатра имени Константина Иванова — первого национального театра республики, который организаторы немного пафосно называют «домом» чувашского языка и традиций и местом возрождения поэзии и литературы. А теперь и современного искусства. Вот что говорит основатель биеннале Юлия Константинова: «Благодаря биеннале Чебоксары и Чувашия в целом становятся важной точкой на арт-карте. Мы наблюдаем, как появляются новые проекты в области современной культуры, галереи, художественные объединения. И это невероятно ценно, что сообщество внутри региона формируется и продолжает развиваться».

Куратором по итогу открытого конкурса стала Ира Конюхова, «независимый куратор», связанная с немецкими культурными институциями, а еще с московским ЦТИ «Фабрика». Ее концепция формулируется как «дом о семи крыльях». Это отсылка к чувашскому эпосу, к пословице «если хочешь считаться человеком — возведи дом». Что обозначают понятия «общий дом», «личное жилье»? Работы для биеннале куратор еще только выбирает с помощью опен-колла. Можно подавать заявку через сайт Чувашской биеннале.

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