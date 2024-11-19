Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал рожать сварщиков и маляров

Глава свердловского фонда капитального ремонта Станислав Суханов призвал рожать не только электриков, но и сварщиков, кровельщиков, штукатуров, маляров. Такое заявление он сделал в эфире ОТВ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В этом году мы столкнулись с проблемой – это отсутствие квалифицированной рабочей силы. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров»,— сказал господин Суханов.

По его словам, мигрантов уже не получается привлекать к подобным работам в достаточном количестве, поскольку их поток в Россию становится меньше. При этом нехватка кадров сказывается на объеме выполненных работах, сроках из завершения и качестве выполнения.

Напомним, ранее Станислав Суханов в эфире ОТВ призвал рожать больше детей, чтобы устранить дефицит электриков. Он отмечал, что фонды активно борются за рабочую силу.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...