Глава свердловского фонда капремонта Суханов призвал рожать сварщиков и маляров

Глава свердловского фонда капитального ремонта Станислав Суханов призвал рожать не только электриков, но и сварщиков, кровельщиков, штукатуров, маляров. Такое заявление он сделал в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В этом году мы столкнулись с проблемой – это отсутствие квалифицированной рабочей силы. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров»,— сказал господин Суханов.

По его словам, мигрантов уже не получается привлекать к подобным работам в достаточном количестве, поскольку их поток в Россию становится меньше. При этом нехватка кадров сказывается на объеме выполненных работах, сроках из завершения и качестве выполнения.

Напомним, ранее Станислав Суханов в эфире ОТВ призвал рожать больше детей, чтобы устранить дефицит электриков. Он отмечал, что фонды активно борются за рабочую силу.

Анна Капустина