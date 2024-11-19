Третейский лишний

Арбитражный суд Краснодарского края отказал голландской компании Certhon Projects в выдаче исполнительно листа на взыскание задолженности с краснодарского застройщика «Гешефт». В 2017 году «Гешефт» приобрел в Нидерландах партию оборудования и остался должен поставщику около 1 млн евро. В марте текущего года третейский суд при ТПП РФ постановил взыскать задолженность, однако против этого возразила Генпрокуратура, сославшись на недружественный статус Нидерландов. Суд признал, что взыскание противоречит публичному порядку РФ с учетом законодательства об отношениях с контрагентами из недружественных стран.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com Фото: vk.com

Компания Certhon Projects B.V. (Королевство Нидерландов) проиграла в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) судебный спор о выдаче исполнительного листа на взыскание с краснодарского ООО «Фирма "Гешефт"» задолженности в сумме 1,1 млн евро. Материалы дела опубликованы в картотеке АСКК.

Фирма «Гешефт» занимается строительством объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе тепличных комплексов. Как следует из судебного акта, в 2017 году краснодарский застройщик заключил с голландской компанией Certhon Projects (крупный участник европейского рынка) контракт на приобретение тепличного оборудования. По состоянию на 2023 год задолженность «Гешефта» перед поставщиком составляла 1 млн евро, кроме того, неустойка превысила 100 тыс. евро.

В марте 2024 года коллегия арбитров Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате России (третейский суд) вынесла решение о взыскании задолженности в сумме 1,1 млн евро с ООО «Фирма "Гешефт"» в пользу Certhon Projects, после чего голландская компания обратилась в АСКК за выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Однако Генеральная прокуратура РФ выразила несогласие и попросила АСКК отказать в удовлетворении заявления Certhon Projects.

Надзорное ведомство указало на то, что на момент обращения голландской компании в суд в России действовал (и действует в настоящее время) временный публично-правовой порядок относительно исполнения обязательств перед иностранными контрагентами, находящимися под юрисдикцией недружественных России государств.

«В РФ введены ограничения и разрешительный порядок исполнения обязательств перед контрагентами из недружественных стран. Королевство Нидерланды включено в перечень недружественных России стран, утвержденный распоряжением правительства РФ от 5 марта 2022 года»,— говорится в обращении Генпрокуратуры в АСКК.

Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что взыскание задолженности фирмы «Гешефт» в пользу Certhon Projects, с учетом законодательства об отношениях с контрагентами из недружественных стран, противоречит публичному порядку РФ, поэтому в выдаче исполнительного листа голландской компании отказано.

Заявитель обжаловал отказ в вышестоящей инстанции, следующее слушание по делу пройдет в январе следующего года.

По мнению экспертов, перспективы обжалования решения АСКК неоднозначны. «Действительно, факты исполнения обязательств перед недружественными контрагентами подлежат учету, а их обход может противоречить публичному порядку РФ»,— говорит Владислав Бедросов, юрист практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex. По его мнению, перспективы нидерландской компании будут зависеть от оценки судом характера и оснований возникновения спорных правоотношений. «Известны актуальные случаи, когда, несмотря на недружественность юрисдикции взыскателя, российские суды все же соглашались приводить в исполнение арбитражные решения МКАС при ТПП РФ в пользу иностранных участников рынка»,— отметил эксперт.

Анна Перова, Краснодар