Индекс Мосбиржи опускался до минимума за полторы недели

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) на открытии торгов снизился на 0,26%, до 2713,73 пункта. По состоянию на 11:49 индекс опускался на 1,39%, до 2683,17 пункта. В предыдущий раз он был на этом уровне 7 ноября.

По состоянию на 12:35 индекс Мосбиржи снижается на 1,75%, до 2 673,11 пункта. Такое же снижение показывает индекс РТС, который торгуется на уровне 842,7 пункта. Курс юаня растет на 0,15%, до 13,7 руб.

Лидерами роста в ходе торгов стали «Сургутнефтегаз» (+1,4%), «Интер РАО» (+0,69%), «Полюс» (+0,54%), «РусАгро » (+0,14%), лидерами падения — «Транснефть» (–4,09%), «Ростелеком» (–3,63%), «Россети» (–2,76%), «Совкомфлот» (–2,22%), Ozon (–2,2%).

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Индекс Мосбиржи в начале ноября закрепился выше уровня 2700 пунктов, почти полностью отыграв падение в октябре. Оптимизма инвесторам добавило в том числе ожидание снижения геополитической напряженности на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.

Подробности — в публикации «Ъ» «Рынок зарядился позитивом».