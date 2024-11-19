Производитель ракет потребовал с пермского АО «Протон-ПМ» до 4,7 млрд рублей

АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ) увеличило сумму исковых требований к АО «Протон-ПМ» до 4,727 млрд руб., следует из информации на сайте Арбитражного суда Пермского края. Весной этого года ДМЗ обратился в суд с иском о взыскании 736,643 млн руб. по договору от 7 июля 2018 года. Тогда сообщалось, что пермское предприятие взяло обязательства по поставке продукции на сумму 5,264 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Соответствующая информация была раскрыта обществом. Наименование изделий не уточнялось. Дубненский машиностроительный завод, по данным сайта предприятия, занимается изготовлением и ремонтом авиационного управляемого вооружения, а также средств его наземного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В начале ноября суд отложил рассмотрение дела до 10 ноября. В ходе заседания сторона ответчика выразила желание завершить спор путем мирового соглашения, по его ходатайству к делу были приобщены соответствующие документы. Истец, как следует из определения, против заключения такого соглашения возражает.