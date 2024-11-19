ГУП ФЖС продает недострой в Уфе за 80 млн рублей

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) выставило на продажу объект незавершенного строительства на пересечении Айской и Бакалинской улиц в Уфе общей площадью застройки 611,7 кв. м и степенью готовности 25%. По информации на официальном сайте торгов, начальная цена недостроя составляет 80,1 млн руб., шаг торгов — 4 млн руб. (5%), задаток — 10 тыс. (0,01 %).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Объект принадлежит ФЖС на праве хозяйственного ведения. Он расположен на земельном участке площадью 2,27 тыс. кв. м, вид разрешенного использования — для проектирования и строительства административно-торгового здания. На момент продажи на недострой наложен запрет на регистрационные действия. Также имеется ограничение права на часть земельного участка площадью 96 кв. м в пределах охранной зоны электросетевого хозяйства.

Объект представляет собой бетонный фундамент, каркас из монолитных железобетонных колонн в два этажа и перекрытия. Он выставляется на продажу впервые.

Майя Иванова