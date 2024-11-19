Подсветка Булака получила платиновый диплом международной архитектурной премии

Подсветка протока Булак получила платиновый диплом в номинации «Лучший реализованный проект архитектурной подсветки» международной архитектурной премии «Золотой Трезини». На награждении победителей отметили еще два проекта Казани. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Лауреатами международной премии стали проект обновления подсветки моста «Миллениум» и композиция «Хасите» в Старо-Татарской слободе. Проект «Миллениума» получил золотой диплом в номинации «Лучший реализованный проект архитектурной подсветки». «Хасите» отметили серебряным дипломом в категории «Лучшее произведение искусства в открытом общественном пространстве».

Награждение победителей премии прошло в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Диана Соловьёва