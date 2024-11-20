Страховщики потянулись за ремонтом

Усложнение цепочек поставок и растущие сроки ремонта заставили страховщиков активнее запускать страхование лизинговых авто от стоянок на станциях техобслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Страховые компании запускают страхование лизинговых авто от простоя на станциях технического обслуживания (СТОА). Эта услуга возмещает лизинговые платежи за период, когда транспортное средство невозможно использовать из-за ремонта или ожидания запчастей, поясняют страховщики.

Так, лидер рынка «Согаз» рассматривает включение данного риска в качестве опции для клиентов и уже разрабатывает условия страхования. Кроме того, активно работает над созданием подобного продукта «Совкомбанк Страхование». Его выпуск планируется в 2025 году, после обсуждения наиболее востребованных конфигураций с партнерами, поясняет операционный директор «Совкомбанк Страхование» Владислав Синцов.

«Пока мы планируем остановиться на двух вариантах: "коробочное" решение, включающее определенное количество периодов простоя в течение срока лизинга с базовым набором рисков, и расширенная версия продукта, включающая факторы марки и модели авто, средний срок поставки запчастей (опираясь на статистику, сформированную новой экономической реальностью), вариант с тотальностью автомобиля. В проработке также похожая конструкция в виде дополнительной опции к полису каско»,— рассказывает господин Синцов. По его словам, стоимость «коробочного» решения будет зависеть от его итоговой конструкции, расширенной версии — от стоимости авто с коэффициентом.

Недавно страхование лизинговых авто от простоя на СТОА запустили «Абсолют страхование» и «Газпромбанк Автолизинг». Услуга предназначена для компаний, использующих новые и подержанные транспортные средства всех категорий, кроме спецтехники, самоходных машин и мототранспорта, уточняет генеральный директор «ГПБА Сервис» Сергей Ершов.

В «Югории» подобная услуга существует уже несколько лет как часть страхования финансовых рисков. Оно компенсирует лизинговые платежи в период, когда транспортное средство находится в ремонте более месяца — тарифы зависят от срока страхования, категории транспортного средства и количества выбранных секций страхования, уточняет начальник управления по работе с лизинговыми компаниями «Югории» Андрей Гринченко.

Причина запуска такого страхования — его востребованность, говорят страховщики и эксперты. Потребность в возмещении расходов, понесенных во время простоя лизинговой техники в ремонте, стала более актуальной в связи с удлинением сроков поставки запчастей, поясняют в «Согазе». «Лизингополучатели несут постоянные расходы на авансовые и ежемесячные платежи, а при простое транспорта доходы снижаются, что негативно влияет на их финансовую модель, тогда как страхование таких рисков помогает компенсировать убытки, обеспечивая стабильность денежного потока даже в случае непредвиденных ситуаций»,— уточняет господин Гринченко.

Лизинговые компании подтверждают актуальность проблемы. На рынке сегодня есть реальные сложности с поставками запчастей — зачастую их поиск и получение требуют довольно длительного времени, а простой автомобилей на СТОА выливается в серьезные убытки для бизнеса, особенно при их коммерческом использовании, прежде всего в рамках договоров лизинга, говорит господин Ершов. Увеличение сроков поставки запчастей в силу нарушения логистических цепочек стало новой реальностью, в которой находятся как потребители, так и лизинговые компании, подтверждает заместитель коммерческого директора «РЕСО-Лизинга» Альберт Фатхуллин.

Вместе с тем спрос на такую продукцию будет только расти, полагают эксперты. С учетом сложностей с поставкой запчастей, а также месячных очередей на ремонт у дилера по некоторым маркам китайских авто спрос будет расти при условии адекватности премий и их соизмеримости с потенциальными потерями, считает директор по корпоративному страхованию Mainsgroup Владимир Андрюкин.

Как зарабатывают страховщики

Запуск подобных продуктов может быть действительно выгоден страховщикам, считают эксперты. Для страховщиков этот продукт интересен, так как позволяет привлекать клиентов в сегменте корпоративного страхования и получать стабильные премии, минимизируя риск значительных выплат, поясняет господин Гринченко. Как и в любом виде страхования, страховщики зарабатывают здесь на том, что собранные премии должны превысить величину страховых выплат, подтверждает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

«Для ряда страховщиков, развивающих направление собственных складов запчастей, этот продукт может стать хорошим added value. При страховании каско в этой же компании страховщик гарантирует клиенту ремонт авто, оказывает помощь в ускорении получения им запчастей и выдает гарантию на случай простоя, собирая при этом премию как за каско, так и за страхование простоя»,— добавляет господин Андрюкин.

Вместе с тем важна правильная тарификация, обращают внимание эксперты. Стоимость продукта должна складываться из многих факторов: марка и модель авто, опыт со сроками ремонта, частота страховых случаев, массовость на российском рынке, а страховая сумма должна быть равна не менее чем двум лизинговым платежам, считает руководитель направления по работе с корпоративным транспортом страхового консультанта АСТ Алексей Ким. По его словам, в идеале страховщик должен прекратить свои обязательства по покрытию такого полиса после первого страхового случая.

Страховая сумма может варьироваться, но логичным видится следующий расчет предельно необходимой страховой суммы: стоимость дня простоя, умноженная на максимальное количество дней простоя, оговоренное в договоре, умноженное на количество авто в парке и умноженное на кол-во ТС в парке (в лизинге) и умноженное на технической готовности парка (КТГ) клиента по заявляемым ТСклиента по заявленным авто, уточняет господин Андрюкин.

Дополнительным источником обеспечения тарифной маржинальности страхового продукта может быть компенсация расходов на страховые выплаты за счет снижения расходов на комиссию, которую страховщик платит лизинговой компании за заключение договора страхования, считает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Для лизинговой компании такой компромисс может быть интересен, поскольку в условиях высоких процентных ставок любые фишки, позволяющие клиенту сэкономить на лизинговых платежах, будут создавать конкурентное преимущество лизингового продукта, поясняет она.

При этом, по словам госпожи Самсоновой, с учетом существующих проблем с логистикой вероятность возникновения задержек в поставке запчастей и, соответственно, увеличения сроков ремонта существенно возрастает. Поэтому страховщики, вероятнее всего, будут ограничивать объем страхового покрытия фиксированным количеством компенсируемых лизинговых платежей или предлагать данное покрытие в отношении тех марок транспортных средств, для которых могут быть использованы запчасти с условно предсказуемыми сроками поставки, полагает эксперт.

Также эксперты указывают на риски. Для страховщиков важный риск — это недобросовестные действия страхователя, когда предоставляются недостоверные документы в подтверждение наступления страхового случая с целью получения незаконной выплаты, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. По его словам, в текущих реалиях неясным является механизм проверки реального времени поступления запасных частей на СТО для ремонта.

Для клиентов риски традиционные — отказ в выплате. Вероятно, чтобы обезопасить доходность своего продукта, страховые компании будут указывать дополнительные условия, например конкретные причины простоя в определенных условиях, считает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Альтернативные варианты

Впрочем, не все страховые компании считают привлекательным запуск страхования лизинговых авто от простоя на станциях технического обслуживания. Например, в ВСК отмечают, что у компании нет такого продукта и не планируется запускать.

В «Зетта Страховании» тоже нет подобных намерений. «Мы пока не планируем запускать аналогичный продукт, так как сейчас действительно есть сложности с поставками запчастей и компенсация лизинговых платежей с текущей ключевой ставкой приведет к высокой стоимости продукта для клиента»,— поясняет заместитель директора департамента корпоративного автострахования «Зетта Страхования» Дмитрий Усанов.

При этом, по его словам, основной риск для бизнеса, связанный с затяжным ремонтом,— это невозможность исполнять заказы. Для того чтобы этого не произошло, компания активно снижает сроки восстановления автомобилей клиентов, заключив прямые договоры с крупными поставщиками запасных частей, а в следующем году для крупных корпоративных клиентов планируем добавить опцию подменного автомобиля на случай длительного ремонта, что позволит выполнять задачи компании без перебоев, рассказывает страховщик.

Страховщики предлагают услугу подменных автомобилей, подтверждает директор департамента розничных страховых продуктов для финансовых институтов и ритейла «Страхового брокера "Ремайнд"» Ирина Градобоева. В частности, такие услуги могут включать круглосуточную техническую помощь на дороге, эвакуацию автомобиля, юридическую поддержку и другие сервисы, которые помогают минимизировать неудобства и затраты при возникновении проблем с автомобилем, добавляет старший директор группы финансовых институтов рейтинговой службы НРА Сергей Туруев.

Для операционного лизинга это хорошее решение, но для финансового лизинга и грузового транспорта наблюдается нехватка таких транспортных средств на замену, поэтому практика широко не распространена, считает госпожа Градобоева.

Юлия Пославская