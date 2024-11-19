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Активы Автоградбанка на миллиард рублей выставлены на торги

Лоты на общую сумму свыше 1 млрд руб., принадлежащие АО «Автоградбанк», выставлены на продажу. Среди них — головной офис банка в Набережных Челнах и другие объекты недвижимости. Информация о лотах размещена в разделе «Банкротство» на платформе «Торги России».

Крупнейший лот — головное здание Автоградбанка в Набережных Челнах площадью 7,5 тыс. кв. м, оцененное в 326,6 млн руб. Оно находится на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы Шамиля Усманова. В числе других объектов — офис на улице Щепкина в Казани (1,1 тыс. кв. м) за 109,7 млн руб., земельные участки, коммерческая недвижимость и автомобили. Все объекты расположены в различных городах Татарстана, включая Казань, Набережные Челны, Заинск и Елабугу.

Организатором торгов выступает АО «Российский аукционный дом».

Автоградбанк лишился лицензии летом 2024 года из-за нарушений законодательства. По данным Центробанка, банк обслуживал клиентов, причастных к крупным подозрительным операциям, направленным на вывод средств в теневой оборот. В августе Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центрального банка России и постановил ликвидировать Автоградбанк в течение года. Выплаты вкладчикам возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Автоградбанк был основан в 1991 году на базе Комсомольского отделения «Жилсоцбанка» в Набережных Челнах. Президентом банка является татарстанский бизнесмен Павел Сигал, который в 2014 году фигурировал в деле о махинациях с материнским капиталом. Впоследствии дело было закрыто.

Анар Зейналов

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