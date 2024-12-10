Тактики устрашения

Громкими заявлениями представителей российской промышленности, предупреждающих о рисках сокращения производства, экспорта, инвестиций и т. п. из-за сложной макроэкономической ситуации и не в последнюю очередь — из-за высокой ключевой ставки, в последние месяцы вряд ли кого-то можно удивить. Но иногда примечательным может оказаться выбранный момент для таких выступлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, глава АвтоВАЗа Максим Соколов 4 декабря в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!» допустил снижение производственного прогноза на 2025 год, отметив, что «ситуация динамично изменяется — к сожалению, деградирует». «На всех фронтах, так сказать, наблюдаются макроэкономические грозы»,— цитировал господина Соколова «Интерфакс». Как уточнял глава АвтоВАЗа, это касается и изменения валютного курса, и ключевой ставки, и ужесточения условий кредитования. Примерно 60–65% всех автомобилей в сегменте, где работает бренд Lada, продается сегодня в кредит, добавил он.

Интересно, что заявление прозвучало чуть более чем через две недели после новости от 15 ноября об утверждении советом директоров АвтоВАЗа производственного плана на 2025 год в 500 тыс. автомобилей. Ситуация в России, как многие сегодня говорят, динамично меняется, но та же ключевая ставка была высокой и на середину ноября. Возможно, и в руководстве АвтоВАЗа позже сочли, что столь резкое заявление о пересмотре прогноза было сделано поспешно, и у информационных агентств появилась новая, смягченная версия.

Уже 5 декабря на том же форуме «Россия зовет!» Максим Соколов подтвердил журналистам готовность компании выполнить план производства на 2025 год и даже увеличить выпуск при росте спроса. «Предприятие обладает необходимыми мощностями, кадровыми и иными ресурсами для этого»,— приводило его словам «РИА Новости».

Критику высокой ключевой ставки, конечно, слышно не только от топ-менеджмента АвтоВАЗа. К примеру, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, как сообщало Reuters, в конце ноября снова объявил о рисках остановки экспорта продукции с длинным сроком производства из-за дорогих кредитов. А основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, по сообщению Reuters, отмечал тревожные признаки, связанные с ограничением инвестиционных проектов.

Бизнес такими заявлениями, вероятно, пытается воздействовать на российские власти, указав на какие-либо ошибочные с точки зрения предпринимателей решения. Но, наверное, не лишним при этом будет помнить о последовательности своей позиции. Да и от госкомпаний в данном случае могут быть иные ожидания, тем более в текущих условиях, когда правительство пытается продемонстрировать единство с ЦБ в борьбе с инфляцией.

Анатолий Костырев