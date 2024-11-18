Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Французский Aguttes отказался отменять аукцион по продаже украденного указа Петра II

Французский аукционный дом Aguttes не будет отменять сделку по продаже подлинника указа Петра II, украденного из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), сообщила представитель аукциона Софи Перрин. Отмены сделки и возвращения подлинника в архив пыталось добиться посольство России в Париже.

Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

«Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC) провел в отношении нас расследование. Он сообщил нам, что оснований для отмены продажи нет и дело закрыто»,— сказала «РИА Новости» Софи Перрин, занимающая в Aguttes пост главы отдела книг, рукописей и ценных документов.

Речь идет об указе императора Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова». В конце октября стало известно, что подлинник указа был украден из РГВИА и заменен муляжом. Спустя неделю после появления сообщений об этом, 30 октября, подлинник был продан на аукционе Aguttes за €3,1 тыс. Аукцион не снял лот с продаж после публикаций о краже. Эксперты и источники, близкие к РГВИА, в разговоре с «Ъ» допускали, что документ мог быть украден из архива десятилетия назад.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Петр II продался во Франции».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...