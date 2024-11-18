Французский Aguttes отказался отменять аукцион по продаже украденного указа Петра II

Французский аукционный дом Aguttes не будет отменять сделку по продаже подлинника указа Петра II, украденного из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), сообщила представитель аукциона Софи Перрин. Отмены сделки и возвращения подлинника в архив пыталось добиться посольство России в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes Подлинник указа императора Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

«Центральный офис по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC) провел в отношении нас расследование. Он сообщил нам, что оснований для отмены продажи нет и дело закрыто»,— сказала «РИА Новости» Софи Перрин, занимающая в Aguttes пост главы отдела книг, рукописей и ценных документов.

Речь идет об указе императора Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова». В конце октября стало известно, что подлинник указа был украден из РГВИА и заменен муляжом. Спустя неделю после появления сообщений об этом, 30 октября, подлинник был продан на аукционе Aguttes за €3,1 тыс. Аукцион не снял лот с продаж после публикаций о краже. Эксперты и источники, близкие к РГВИА, в разговоре с «Ъ» допускали, что документ мог быть украден из архива десятилетия назад.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Петр II продался во Франции».