Догорело до Верховного

В Верховный суд РФ поступила жалоба от предпринимателя Марины Мишиной, которая не оставляет надежды взыскать со страховой компании «Гелиос» 60 млн руб. ущерба, причиненного пожаром. От огня пострадали принадлежащие бизнесвумен площади в здании Дома торговли в Сочи. Суды отказали в удовлетворении иска собственницы из-за отсутствия на объекте пожарной сигнализации. Юристы оценивают шансы госпожи Мишиной в Верховном суде как «стандартно невысокие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предприниматель Марина Мишина обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой на решения нижестоящих инстанций, отказавших ей во взыскании 60 млн руб. с ООО «СК “Гелиос”». Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел. Иск связан с пожаром, который произошел в феврале 2021 года в здании сочинского Дома торговли и уничтожил с первого по четвертый этажи.

Как следует из материалов дела, в июне 2020 года между ООО «СО “Верна”» (правопреемник — ООО «СК “Гелиос”») и госпожой Мишиной был заключен договор страхования промышленных и коммерческих предприятий от огня и других опасностей. Объектом страхования стали нежилые помещения второго, третьего и четвертого этажей здания по Демократической ул., 42. Само здание, а также его конструктивные элементы и инженерное оборудование застрахованы на 35 млн руб., внутренняя отделка — на 25 млн руб. Страховая премия составила 81,2 тыс. руб., срок действия договора — 17 июня 2021 года.

Ночью 14 февраля 2021 года в торговом блоке «Мзымта» (Демократическая ул., 54а) случился пожар, который впоследствии перекинулся на застрахованный объект. Экспертиза показала, что причиной возникновения пожара послужило «загорание изоляционного слоя электропроводников из-за аварийного режима работы электрооборудования». Огнем были повреждены, в том числе, второй, третий и четвертый этажи строения, принадлежащие Марине Мишиной. Согласно заключению эксперта, материальный ущерб составил 60,9 млн руб., из них восстановление конструкций и помещений — 55,2 млн руб., оборудования — 5,7 млн руб.

В соответствии с экспертизой, в застрахованном здании общей площадью более 1 тыс. кв. м отсутствовала пожарная сигнализация. Также со второго по четвертый этажи здания не вводилась в эксплуатацию автоматическая система пожарной сигнализации. В помещениях находились порошковые огнетушители, однако техническое обслуживание не проводилось — внутри баллонов отсутствовало необходимое давление, применить их было невозможно. Другие средства пожаротушения — гидранты и пожарные краны на втором, третьем и четвертом этажах здания также отсутствовали.

Согласно выводу экспертов ГУ МЧС Краснодарского края, развитию пожара способствовал сильный ветер, затрудненный подъезд, большая горючая нагрузка и плотная застройка. Торговый объект, где возник очаг пожара, построен на расстоянии пяти метров от пристройки застрахованного объекта. Суд указал, что минимальное противопожарное расстояние между зданиями должно быть 12 метров.

«Собственники имущества должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений. Бремя ответственности за нарушение правил пожарной безопасности возлагается как на собственника имущества, так и на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом»,— говорится в решении суда.

Марина Мишина отказалась комментировать «Ъ-Сочи» судебный процесс.

Партнер практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Виктор Петров считает, что если собственнику здания удастся доказать, что возгорание произошло не вне объекта (на что сослались суды нижестоящих инстанций), а также, что она действительно не была ознакомлена с правилами страхования, то шансы на благоприятный исход имеются. «В противном случае, к сожалению, стандартно невысокий процент успеха в Верховном суде РФ выглядит неблагоприятно для подателя жалобы»,— подытожил юрист.

Тат Гаспарян