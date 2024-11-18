Долгожитель без сожалений

Французский композитор Шарль Дюмон умер в Париже в возрасте 95 лет. Как минимум одна песня из его обширного авторского каталога знакома всем. Это «Non, je ne regrette rien», ставшая самой известной в репертуаре Эдит Пиаф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Шарль Дюмон

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP Композитор Шарль Дюмон

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Трубачу Шарлю Дюмону было 27 лет, когда он убедил великую французскую певицу исполнить свою песню «Non, je ne regrette rien» («Нет, я ни о чем не жалею»). К тому времени Эдит Пиаф уже трижды отказывала ему в сотрудничестве, называя его песни не соответствующими ее уровню. Показать певице «Non, je ne regrette rien» Шарля Дюмона убедил автор текста Мишель Вокер. Эдит Пиаф даже не знала об их визите, иначе точно прогнала бы с порога. Экономка Пиаф просто доложила артистке, что к ней пришли двое мужчин. Певица была в ярости, авторы песни прождали час в гостиной, в конце концов Пиаф приняла их, но не особенно воодушевляющим образом: «Как видите, я очень устала. Я готова выслушать только одну песню. За рояль, быстро!» Издерганный и ни на что не надеявшийся Дюмон спел песню тихим голосом, после чего воцарилось молчание. Пиаф попросила спеть еще раз.

Не дослушав до конца, Пиаф воскликнула: «Грандиозно! Это та песня, которую я так долго ждала! Это будет мой самый большой успех! Я хочу спеть ее на ближайшем концерте в "Олимпии"».

И действительно, исполнила «Non, je ne regrette rien» в 1961 году в серии сольных концертов в зале «Олимпия», которая должна была спасти зал от банкротства. В итоге песня спасла не только зал, но и карьеру Пиаф, которая все 1950-е годы страдала от последствий полученных в автокатастрофе травм. Боль приходилось утолять морфином, который вместе с алкоголем только усугублял положение. Однако благодаря «Non, je ne regrette rien» карьера 44-летней певицы была реанимирована. Еще два года она давала концерты, а в 1963 году скончалась от печеночной недостаточности. В 1962 году она успела спеть «Non, je ne regrette rien» на Эйфелевой башне в рамках концерта, отсылкой к которому стало вошедшее теперь в историю выступление Селин Дион на закрытии Олимпийских игр 2024 года.

«Non, je ne regrette rien» Пиаф посвятила французскому Иностранному легиону.

На момент записи Франция была вовлечена в войну в Алжире. Первый иностранный парашютный полк, который поддержал путч 1961 года против президента Шарля де Голля и гражданского руководства Алжира, фактически сделал эту песню своим гимном, когда путч провалился. Руководство полка было предано суду, однако офицеры были направлены в другие формирования легиона, и, покидая казармы, они пели «Non, je ne regrette rien». Теперь песня звучит на всех парадах Иностранного легиона.

В глобальном же масштабе песня стала символом несгибаемой воли. Она не только вошла в репертуар всех великих франкофонных вокалисток, включая Патрисию Каас и Мирей Матье, но и звучала во множестве фильмов, где требовалось музыкой подчеркнуть упорство и мужество героев. Среди них «Мечтатели», «Ненависть», «Пекло», «Догмен», а также сериал «Уэнсдей» и мультфильм «Мадагаскар-3».

Шарль Дюмон был одним из самых востребованных французских композиторов. В репертуаре Эдит Пиаф было еще несколько его песен, а после ее смерти он писал для Жака Бреля, Барбры Стрейзанд, Далиды, Жюльетт Греко и других исполнителей. За пределами Франции его мало знали как певца, но тем не менее его собственная дискография насчитывает более 25 альбомов.

Шарль Дюмон умер в ночь на 18 ноября в Париже, во сне. Нет сомнений насчет того, какая песня играла чаще всего на французских радиостанциях на следующий день.

Игорь Гаврилов