Филимонов Георгий Юрьевич

Родился 23 февраля 1980 года в Томске. В 2003 году окончил факультет гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (РУДН) по специальности «международные отношения». Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН.

С детства занимался спортивным ушу и кикбоксингом. Заслуженный мастер спорта России. Занимал призовые места на российских и международных турнирах. С 2005 по 2009 год работал в администрации президента РФ в качестве советника управления по внешней политике. Занимался информационно-аналитическим и организационным обеспечением деятельности президента, а также подготовкой внешнеполитических мероприятий с участием главы государства.

С 2009 по 2014 год — заместитель генерального директора ЗАО «Согласие» по внешнеэкономическому сотрудничеству. Одновременно с 2009 года был доцентом кафедры теории и истории международных отношений РУДН, с января 2011 года — заместителем заведующего кафедрой, с 2014 года — профессором кафедры теории и истории международных отношений. В 2014–2017 годах работал директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. С 2015 года — действительный член Академии военных наук.

С ноября 2021 по октябрь 2023 года был заместителем председателя правительства Московской области, курировал вопросы сельского и лесного хозяйства. 31 октября 2023 года указом президента назначен врио губернатора Вологодской области. В сентябре 2024 года выиграл выборы главы региона, набрав 62,3% голосов.

Действительный государственный советник III класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Доктор политических наук, тема диссертации — «Роль "мягкой силы" во внешней политике США». Является автором научных статей и монографий о государственных переворотах, информационных войнах, внутренней и внешней политике России. Владеет английским, французским, испанским и итальянским языками.