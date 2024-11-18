Суд в Уфе взыскал с «Трансгидромеханизации» 15 млн рублей ущерба при добыче ПГС

Калининский районный суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры взыскал с ООО «Трансгидромеханизация» 15 млн руб. ущерба, причиненного при добыче песчано-гравийной смеси под Уфой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Как сообщает прокуратура, компания добывала ПГС возле Вотикеевского месторождения в Уфимском районе и вышла за пределы лицензионного участка. Таким образом «Трансгидромеханизация» добыла свыше 28 тыс. кубометров ПГС.

Юрлицо было привлечено к административной ответственности за пользование недрами с нарушениями условий лицензии (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ («нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

ООО «Трансгидромеханизация» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, разрабатывает гравийные и песчаные карьеры. Уставный капитал ООО — 10 тыс. руб. Организацией, по данным Rusprofile.ru, владеют Ирина и Константин Варнавские. Сведения о финансовых показателях фирмы в открытом доступе отсутствуют.

Идэль Гумеров