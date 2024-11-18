Число ипотечных сделок на рынке новостроек в Москве в октябре снизилось на 60%

За октябрь в Москве подписали 4419 договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки на рынке новостроек. Это на 11,6% ниже сентябрьского показателя (4498 ДДУ) и на 58,2% ниже, чем было в октябре 2023 года (10 580 ДДУ), сообщило управление Росреестра по Москве.

«...Речь не только о количественном снижении показателя, но и о доле зарегистрированных ДДУ с кредитами. Если в сентябре пропорция была практически равной 50/50, то в октябре совокупность факторов, включая стоимость недвижимости на первичном рынке столицы в сочетании с действующими кредитными условиями, привели к сокращению доли использования заемных средств при покупке объектов в новостройках до ~40%, то есть почти 60% сделок оформлено за наличные средства»,— отметил руководитель управления Росреестра Игорь Майданов. Охлаждение рынка он связал с влиянием макроэкономических факторов.

Всего за январь—октябрь 2024 года в Москве зарегистрировали 61 686 ДДУ с привлечением ипотечного кредита. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (76 179 ДДУ) показатель снизился на 19%.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых. Причиной называлось несоответствие пониженной ставки реалиям финансового рынка, на котором установилась ключевая ставка 21% годовых. При этом была продлена до 2030 года программа «Семейной ипотеки», но изменены правила ее получения.

Об изменениях на рынке недвижимости — в материале «Ъ-Деньги» «Отмена льгот охладила спрос».