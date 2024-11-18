В России с 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России могут быть увеличены с 1 января 2025 года. Соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях внесло правительство, написали «Ведомости».

Штраф за непристегнутый ремень безопасности повысят с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. За вождение в состоянии опьянения с нарушителей предложено взыскивать 45 тыс. руб. вместо прежних 30 тыс. Аналогичные изменения коснутся штрафа за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, предлагается повысить штрафы за нарушение скоростного режима и несоблюдение требований дорожных знаков. В настоящее время они составляют от 500 до 5 тыс. руб., но их предлагается установить на уровне от 750 до 7,5 тыс. руб. Максимальные суммы взыскания заплатят нарушители ПДД в Москве и Санкт-Петербурге.

В проекте документа также предусмотрены штрафы за причинение легкого и среднего вреда здоровью — они возрастут до 3,7–7,5 тыс. руб. в первом случае и до 15–30 тыс. руб.— во втором с действующих 2,5–5 тыс. и 10–20 тыс. руб. соответственно.

Авторы инициативы также предложили изменить условия оплаты штрафов. Водители смогут уплачивать 75% штрафа в течение месяца. Сейчас доступна возможность оплатить половину взыскания в срок до 20 дней.

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