Следующая станция — Северодвинская

Правительство может в ручном режиме включить в программу модернизации проект Северодвинской ТЭЦ-1 стоимостью 17,6 млрд руб. Станция находится в Архангельской области, где пока сохраняются регулируемые тарифы, но с 1 января местная энергетика может быть выведена на рынок. Это позволило бы ТЭЦ-1 участвовать в конкурсах на общих основаниях. По оценкам аналитиков, включение проекта в программу модернизации может увеличить платежи оптового энергорынка на 800 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительство планирует включить Северодвинскую ТЭЦ-1 (150 МВт) ТГК-2 (управляется «Газпром энергохолдингом») в программу модернизации старых ТЭС. Это следует из материалов правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которая пройдет 18 ноября.

Северодвинская ТЭЦ-1 расположена в Архангельской области, которая относится к неценовым зонам, поэтому не может участвовать в общем отборе проектов модернизации.

В таких случаях решение об обновлении мощностей принимается в ручном режиме на правительственной комиссии по электроэнергетике. Таким же образом в программу ранее попали проекты модернизации Приморской ГРЭС СГК и принадлежащие «РусГидро» Хабаровская ТЭЦ-4, Артемовская ТЭЦ-2, Якутская ГРЭС-2, Владивостокская ТЭЦ-2 и т. д. Все эти станции расположены на Дальнем Востоке, который пока также не относится к оптовому энергорынку.

Согласно материалам правительственной комиссии, мощность ТЭЦ после модернизации снизится с 150 до 60 МВт, будут полностью обновлены котлы и паровые турбины. CAPEX проекта оценивается в 17,6 млрд руб. без НДС, из которых 14,6 млрд руб. планируется привлечь с оптового энергорынка. Срок реализации проекта — четыре года. Сейчас Северодвинская ТЭЦ-1 питает как население, так и крупных оборонных потребителей — «Севмаш», «Звездочку», «Северный Рейд».

Архангельская область наряду с Коми, Калининградской областью и Дальним Востоком относится к неценовым зонам, где рыночные отношения считаются невозможными в силу технологических ограничений. На оптовом энергорынке цена на мощность определяется конкурентным отбором, а на электроэнергию — рынком на сутки вперед. В неценовых зонах до сих пор сохраняются регулируемые тарифы.

Минэнерго планировало отнести Архангельскую область к ценовым зонам с января 2025 года, тем самым Северодвинская ТЭЦ-1 потенциально могла бы участвовать в конкурсных отборах наравне с другой генерацией, что, соответственно, могло бы обойтись дешевле.

В «Газпром энергохолдинге» от комментариев отказались, в Минэнерго “Ъ” заявили, что не комментируют решения правкомиссии до их принятия. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” сообщили, что планы по включению Архангельской области в первую ценовую зону с 1 января 2025 года сохраняются. Там пояснили, что следующий отбор проектов модернизации в ценовых зонах на 2028 год пройдет до 15 декабря 2024 года. «Таким образом, с учетом сроков включения Архангельской область в первую ценовую зону, проект модернизации Северодвинской ТЭЦ в этом отборе поучаствовать не сможет. В последующих отборах на 2029 год и последующие возможность участия появится»,— сообщили в «Совете рынка».

Расходы на модернизацию Северодвинской ТЭЦ-1 будут компенсированы через инвестиционные платежи потребителей ценовых зон. По оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, прирост капитальных затрат на 14,6 млрд руб. в среднем может привести к необходимости дополнительного увеличения платежей на 800 млн руб. в год. На фоне того что весь объем оплаты мощности энергорынком превышает 900 млрд руб. в год, проект модернизации «Северодвинской ТЭЦ-1», по его мнению, вряд ли окажет серьезное влияние на конечную цену электроэнергии. «При этом, безусловно, такой рост требует внимательного анализа со стороны отраслевых регуляторов и убедительной аргументации со стороны генкомпании»,— говорит господин Сасим.

Татьяна Дятел