После отравления 208 человек в Чувашии организатору питания запретили деятельность

В Новочебоксарске после отравления 208 человек на обеде в школе организатору питания запретили деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Чувашии.

В результате расследования отравлений в школе № 4 выявили ряд нарушений:

обнаружили пищевую продукцию с истекшим сроком годности;

штат сотрудников пищеблока не укомплектовали;

в раковинах для мытья овощей и фруктов нет горячей воды;

на пищевую продукцию нет товарно-сопроводительной документации;

сотрудники не обеспечили хранение суточных проб готовых блюд в течение 48 часов;

не контролировали температурный режим хранения продуктов;

кухонный инвентарь для обработки сырья и готовая продукция хранились вместе;

отсутствовали записи в производственных журналах и др.

Также в результате расследования выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

В отношении организатора питания возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Материалы направили в СУ СК по Чувашии.

14 ноября ученики школы Новочебоксарска обратились в скорую помощь после обеда в столовой. У заболевших обнаружили норовирус. По факту массового отравления в СК Чувашии возбудили уголовное дело.

По последним данным Минздрава Чувашии, шесть детей остаются госпитализированными в состоянии средней тяжести. 199 пациентов, включая семерых взрослых, имеют легкую степень заболевания и проходят амбулаторное лечение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании массового заболевания учеников школы № 4.

Диана Соловьёва