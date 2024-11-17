Мужские разборки

Главным событием этапа Гран-при России по фигурному катанию, состоявшегося в Москве, стала борьба за золото в мужском одиночном катании. Ее вели на высочайшем во всех смыслах уровне три спортсмена — Евгений Семененко, Григорий Федоров и Марк Кондратюк, а победителя Семененко от серебряного призера Федорова отделили лишь несколько десятых балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель московского этапа Гран-при России Евгений Семененко (на фото) всего на 56 сотых балла опередил ставшего вторым Григория Федорова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Победитель московского этапа Гран-при России Евгений Семененко (на фото) всего на 56 сотых балла опередил ставшего вторым Григория Федорова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Четвертый этап серии Гран-при России, которая для отечественных фигуристов пока остается единственной из-за того, что международные санкции с них до сих пор не сняты, а значит, в топовых соревнованиях они участвовать не могут, просто идеально подчеркнул одну безумно занятную особенность нынешнего сезона. Уже успел сформироваться стереотип: российское одиночное катание — это прежде всего задающие мировые тренды девушки. Ну а мужчины — потом, они-то как раз от трендов хронически отстают, в лучшем случае пытаются нагнать ушедший довольно далеко вперед авангард. Но сейчас-то все внезапно ровно наоборот.

Вот турнир одиночниц — пресноватый и предсказуемый. Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе, исполняет свою произвольную программу, в которой немало сложнейших элементов вроде тройного акселя и двух прыжков в четыре оборота, но которая пару лет назад и с ними не выглядела бы гарантией не то что золота, а медали в принципе. У других учениц Тутберидзе прыжковый набор был ничуть не хуже, а московский прокат Петросян точно был далек от идеального — не слишком живой, с падением на четверном тулупе. И все равно, закончив его, она, конечно, нисколько не сомневалась в том, что не просто победила, а победила с огромным отрывом.

Дело в том, что единственная спортсменка, у которой технический контент сопоставим с контентом Петросян, единственная, для кого четыре оборота — это не разовый подвиг, а уже почти рутина,— Дарья Садкова, еще одна работающая с Тутберидзе фигуристка,— пока слишком сыра, чтобы конкурировать с Аделией Петросян.

А, не исключено, конкурировать готовая Анна Фролова, как и Петросян, первенствовавшая на двух этапах Гран-при, в Москве не выступает.

А вот — турнир мужской. И это совершенно иная вселенная, карнавал сложности и интриги.

Чуть ли не в каждом российском соревновании теперь появляется фигурист, заставляющий изменить представления о себе, сбрасывающий одежки персонажа неприметного, мало на что претендующего. В Москве ситуацию взорвал 19-летний Григорий Федоров. До этого он был пятым в Казани. В Москве Федоров удивил уже качественной короткой программой, а в произвольной творил что-то невероятное. Идеальные четверной флип и два четверных лутца, второй — в каскаде. Не идеальный, но зачтенный тулуп. Плюс — тройной аксель. Плюс — интересные позы, движения рук. И итоговые оценки, заставляющие глаза лезть на лоб: преодолены две знаковые отметки — 200 баллов за произвольную программу, 300 — в сумме. Уровень мировых лидеров.

Ощущения, правда, настаивают на том, что российское судейство гораздо более щедрое, чем зарубежное.

Но никуда не денешься от того, что контент Федорова ничуть не менее богат, чем контент тех, кто нынче задает тон в Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU),— американца Ильи Малинина, японца Юмы Кагиямы. И с чистотой и оригинальностью у него все в порядке.

А следом вышел Марк Кондратюк с его пятью четверными прыжками. Мировой рекорд по их количеству — шесть — принадлежит Малинину, но в текущем сезоне он столько пока делать не пытался. Так что Кондратюк в этом плане — фронтмен. И самое важное, что в Москве для того, чтобы обойти не имеющего никаких значимых титулов Федорова, ему надо было во что бы то ни стало прыгнуть и приземлить их все.

Не срослось: ляпов оказалось слишком много, а падение после каскада из двух тройных акселей было из разряда таких, которые чреваты серьезными травмами.

Завершал турнир победитель двух последних чемпионатов России Евгений Семененко. Тоже с шикарной программой с четырьмя четверными прыжками и двумя тройными акселями. И ему тоже пришлось мучиться, переваривая неудавшийся риттбергер. Но мучения окупились. Дорожки и вращения у Семененко, как обычно, были потрясающе хороши, и, уступив Федорову в произвольной, по сумме двух оценок он выскочку все-таки обошел. На полбалла и шесть сотых. Приятные реалии современного мужского одиночного катания в России.

В календаре серии Гран-при остался пятый, заключительный этап. Он пройдет через неделю в Санкт-Петербурге. Финал серии в феврале примет Красноярск.

Алексей Доспехов