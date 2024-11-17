В Ульяновской области на стимулирование жилищного строительства выделят 1,3 млрд рублей

В проекте бюджета Ульяновской области на 2025-2027 годы 1,3 млрд руб. запланировано на стимулирование жилищного строительства. Губернатор Алексей Русских передал документ на рассмотрение депутатам, утверждение планируется в декабре текущего года. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 157,3 млн руб. собираются выделить на ремонт дороги на улице Ефремова в Засвияжском районе Ульяновска. 638 млн руб. пойдут на обеспечение жильем детей-сирот: 174 человека получат жилплощадь, 300 человек получат компенсацию расходов за найм во время ожидания положенного жилья. На переселение из аварийного жилья выделят 256,2 млн руб. На эти деньги собираются расселить восемь аварийных домов: два в Ульяновске, три в Димитровграде, два в Барыше, один в Карсунском районе.

Руфия Кутляева