В Санкт-Петербурге из-за риска наводнения подняли затворы дамбы

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга сообщила о закрытии затворов дамбы для защиты города от наводнения. В Санкт-Петербурге также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Затворы дамбы начали закрывать в 16:00 мск по распоряжению МЧС, говорится в сообщении. Положение «закрыто» они приняли в 17:02 мск. «Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива»,— говорится в сообщении дирекции КЗС.

В дирекции отметили, что защитные меры приняты из-за прогнозируемого шторма. Ожидается, что порывы ветра могут достигать 25–28 м/с, высота волн – 2,5–3 метра. Как предупредили синоптики, в устье Невы уровень воды может подняться выше 160 см, что считается наводнением, примерно в 22:00 мск.

Насыпная дамба расположена между Финским заливом и Невской губой. По ней также проходит участок Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.