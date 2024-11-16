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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге из-за риска наводнения подняли затворы дамбы

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга сообщила о закрытии затворов дамбы для защиты города от наводнения. В Санкт-Петербурге также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Затворы дамбы начали закрывать в 16:00 мск по распоряжению МЧС, говорится в сообщении. Положение «закрыто» они приняли в 17:02 мск. «Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива»,— говорится в сообщении дирекции КЗС.

В дирекции отметили, что защитные меры приняты из-за прогнозируемого шторма. Ожидается, что порывы ветра могут достигать 25–28 м/с, высота волн – 2,5–3 метра. Как предупредили синоптики, в устье Невы уровень воды может подняться выше 160 см, что считается наводнением, примерно в 22:00 мск.

Насыпная дамба расположена между Финским заливом и Невской губой. По ней также проходит участок Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга.

Фотогалерея

Наводнения в Санкт-Петербурге

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Передвижение на лодках по улицам Васильевского острова во время наводнения 23 сентября 1924 года

Передвижение на лодках по улицам Васильевского острова во время наводнения 23 сентября 1924 года

Фото: wikimedia.org

Разрушенная наводнением мостовая на проспекте 25 Октября (Невский проспект)

Разрушенная наводнением мостовая на проспекте 25 Октября (Невский проспект)

Фото: wikimedia.org

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Фото: wikimedia.org

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Фото: wikimedia.org

Работницы магазинов вычерпывают воду из торговых залов после наводнения в сентябре 1924 года

Работницы магазинов вычерпывают воду из торговых залов после наводнения в сентябре 1924 года

Фото: wikimedia.org

Уборка мостовой на проспекте Добролюбова после наводнения в 1924 году

Уборка мостовой на проспекте Добролюбова после наводнения в 1924 году

Фото: wikimedia.org

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Передвижение на лодках по улицам Васильевского острова во время наводнения 23 сентября 1924 года

Фото: wikimedia.org

Разрушенная наводнением мостовая на проспекте 25 Октября (Невский проспект)

Фото: wikimedia.org

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Фото: wikimedia.org

Последствия сентябрьского наводнения 1924 года

Фото: wikimedia.org

Работницы магазинов вычерпывают воду из торговых залов после наводнения в сентябре 1924 года

Фото: wikimedia.org

Уборка мостовой на проспекте Добролюбова после наводнения в 1924 году

Фото: wikimedia.org

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