МККК работает над возвращением 23 курян, перемещенных на Украину

Международный комитет Красного Креста (МККК) работает по вопросу возвращения в Россию 23 жителей Курской области, которых переместили в украинскую Сумскую область. Об этом сообщил представитель организации «РИА Новости». По его словам, делегация в Москве контактирует по этому вопросу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Омбудсмен ранее рассказала, что установлены данные о 23 россиянах, которых вывезли в Сумскую область при нападении украинской армии на Курскую область. Госпожа Москалькова отмечала, что контактирует по этому вопросу с МККК и украинским омбудсменом.

В Российский Красный Крест с начала нападения украинской армии поступило 6 тыс. обращений (одного человека могут искать несколько родственников). Организации удалось установить связь с 1,2 тыс. человек.