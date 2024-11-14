Российский Красный Крест восстановил связь с 1,2 тыс. человек в Курской области

В Курской области около 1,2 тыс. человек смогли найти друг друга благодаря работе Российского Красного Креста (РКК), об этом говорится в Telegram-канале организации. Всего было принято 6049 обращений (одного человека могут искать несколько родственников).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

РКК помог установить судьбу и восстановить семейную связь с 969 гражданскими лицами и 231 военнослужащим. Гражданских разыскивают в Суджанском (61,07%), Кореневском (10,98%), Глушковском (8,21%) и других районах (19,73%).

РКК в конце октября сообщал, что получил 5,6 тыс. заявок на поиск родных и нашел 1088 человек. В Курской области с августа продолжаются бои с украинской армией. В регионе объявлены режим чрезвычайной ситуации и режим контртеррористической операции.

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