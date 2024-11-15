Правительство одобрило поправки о налогообложении операций с криптовалютой

Правительство России одобрило поправки в законопроект о налогообложении от майнинга цифровой валюты, сообщил Минфин. Документы вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга, купли-продажи цифровой валюты и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры.

«В результате обсуждения с бизнесом принято решение о целесообразности налогообложения финансового результата от майнинга, как наиболее справедливо отражающего результаты этой деятельности. Такой подход направлен на соблюдение баланса интересов бизнеса и государства»,— говорится в Telegram-канале министерства.

Цифровая валюта будет считаться имуществом для налоговых целей. Доходы от майнинга будут учитываться по мере их получения в размере рыночной стоимости. Возможны уменьшения доходов на расходы, связанные с майнингом.

Операции с криптовалютой не будут облагаться НДС. Доходы от таких операций будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от ценных бумаг. Это означает, что предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не превысит 15%.

Законопроект о налогообложении операций с криптовалютой был внесен в декабре 2020 года. В 2021 году Госдума приняла его в первом чтении.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Государство заглянет в цифровые кошельки».