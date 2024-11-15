Татьяна Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Омбудсмен России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам омбудсмена, у командиров воинских частей нет механизма демобилизации, если призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военнослужащего. «Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — спросила госпожа Москалькова на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Серговенцев согласился с ее позицией и пообещал передать этот вопрос начальнику Главного управления кадров Минобороны.

В случае, если гражданина решили мобилизовать при наличии у него оснований для отсрочки, обжаловать решение комиссии может как сам призывник, так и его родственник за него. Заявление подается через портал «Госуслуги», где отсрочка получается по одной из четырех категорий: «здоровье», «образование», «трудовая деятельность» и «другое».