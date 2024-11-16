Азнавур на перемотке

В российский прокат вышел фильм Фабьена Марсуда и Фабьена Марсо «Месье Азнавур». Игорь Гаврилов увидел в байопике Шарля Азнавура поверхностную фабулу и несуразного главного героя, который скорее нервирует, чем восхищает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парадиз Фото: Парадиз

«Ты еврей? — Нет, армянин. — А что это такое? — Боюсь, слишком долго объяснять». Это диалог Эдит Пиаф и Шарля Азнавура из байопика «Месье Азнавур». Зрители, незнакомые с биографией Шарля Азнавура, действительно вряд ли поймут из фильма, кто такие армяне. История массовой эмиграции армян после геноцида 1915 года подана на экране крайне условно — в виде череды неизвестно чьих фото и без каких-либо комментариев. Армяне для неподготовленного зрителя фильма — это что-то типа русских или цыган. Они постоянно танцуют и поют песню «Две гитары». Поют по-русски, но с акцентом, который был принят еще в 1980-е у актеров, изображавших наших соотечественников. Именно в таком виде маленький Шахнур Азнавурян слышит от своего отца Миши романс, который позже стал постоянным номером его программы.

Шарль Азнавур — самый знаменитый армянин XX века и в то же время носитель ДНК французского шансона. Но из этого байопика мы так и не узнаем, почему он стал абсолютной национальной иконой во Франции. Единственная в фильме «новаторская» мысль Азнавура-поэта: «Слов в песне должно быть больше».

Здесь есть его бурная юность подпольщика, который помогал отцу прятать дома русских и евреев в годы фашистской оккупации. Есть фиксация Азнавура на Америке: его хриплый голос все называют «американским», и желание покорить американскую сцену, превзойдя самого Фрэнка Синатру, в конце концов становится его навязчивой идеей. Есть много сцен из жизни Азнавура, которая при этом не получила в фильме глубины, достойной героя.

Мы должны сочувствовать певцу, когда от передозировки умирает его сын Патрик, и в то же время ненавидеть его за то, что после похорон, вместо того чтобы скорбеть вместе со всей семьей, он едет петь в «Олимпии». Но история со смертью сына дана настолько кратко, что мы не успеваем ни осознать причин смерти, ни решить, в какой степени в ней виноват великий шансонье, не уделявший Патрику достаточно внимания.

Ровно такой же скороговоркой рассказано, например, о съемках певца в фильме Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста». Вот где, казалось бы, связь главного героя с французским культурным космосом. Но и этому эпизоду отведена едва ли минута экранного времени.

Было бы совсем странно, если бы так же кратко авторы рассказали об отношениях Шарля Азнавура и Эдит Пиаф (Мари-Жюли Бауп). Азнавур — шофер и автор песен великой певицы. Она видит его талант, но не делает ему поблажек. Он проявляет трогательную заботу о ней, больше, чем о любой из своих жен, и в то же время понимает, что должен слезть с иглы ее покровительства. Эти сцены неизбежно вызывают в памяти фильм Оливье Даана «Жизнь в розовом свете», за который Марион Котийяр получила «Оскар». И на фоне «Месье Азнавура» «Жизнь в розовом свете» — эталонный байопик, в нем каждый кадр наполнен страстью, болью, виной.

Режиссеры «Месье Азнавура» Фабьен Марсуд и Гран Кор Малад — люди в кинематографе далеко не случайные. Гран Кор Малад (настоящее имя — Фабьен Марсо) еще и слэм-поэт, выпустивший несколько альбомов с декламацией, положенной на музыку. Фигура Шарля Азнавура должна быть ему особенно близка, ведь шансонье сначала получил известность как автор текстов. Но в фильме есть один-единственный эпизод, символизирующий хоть какую-то связь Азнавура с современной поэтической сценой. Это кадры, когда шансонье буквально купается в роскоши под старый трек Доктора Дре, Эминема и Экзибита «What’s The Difference». Трек построен на семпле из еще более древней песни Шарля Азнавура «Parce Que Tu Crois», то есть Азнавур не только догнал по гонорарам Синатру, но и стал частью главной американской субкультуры следующего века.

На таких параллелях можно было бы выстроить весь фильм. Но его авторы, получившие благословение зятя Азнавура Жан-Рашида Каллуша, выбрали прямолинейное иллюстративное повествование, лишенное скрытых смыслов и неочевидных трактовок. Да еще и просчитались с актером в главной роли.

Французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим заработал «Сезар» и всемирную славу, снявшись у Жака Одиара в «Пророке» (2009). В «Месье Азнавуре» он сам исполнил все песни, которые звучат в кадре, но переборщил с гримом и пластикой. Кажется, на съемочной площадке просто некому было сказать ему, что, копируя походку и жесты героя, он больше похож на Шрека. А его лицо больше похоже на маску, созданную не только гримерами, но и компьютерными дизайнерами.

Шарль Азнавур был маленьким человеком гигантского таланта. Широкоплечий Тахар Рахим с волевой нижней челюстью выше Азнавура на 10 см и заполняет собой все пространство кадра, не давая зрителю ни единой подсказки насчет того, что за мир его окружает и почему ему нужно сопереживать.

Игорь Гаврилов