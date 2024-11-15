В Ярославской области станет больше электрозаправок

В Ярославской области вскоре начнут работать четыре электрические заправочные станции. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые станции монтируют в Ярославле, Данилове и Пречистом. В настоящее время в регионе установлено 43 зарядные станции, в том числе две запустили в Ярославле в этом году. Работа ведется в рамках федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль».

На одной заправке могут одновременно заряжать до трех электромобилей, процесс занимает около 20 минут.

Алла Чижова