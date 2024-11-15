АСВ определило дату начала выплат вкладчикам БКФ после отзыва лицензии

Агентство страховых вкладов начнет выплаты вкладчикам Банка корпоративного финансирования (БКФ) не позднее 29 ноября, сообщила пресс-служба АСВ. Сегодня, 15 ноября, Центробанк отозвал у БКФ лицензию на проведение банковских операций и аннулировал лицензию на деятельность на рынке ценных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Банка корпоративного развития на Пермской улице

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Здание Банка корпоративного развития на Пермской улице

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сообщении АСВ говорится, что по состоянию на 1 октября страховая ответственность БКФ предварительно оценивается в 2,64 млрд руб. Агентство планирует принимать заявления вкладчиков БКФ через сайт АСВ, портал «Госуслуги» и через банки-агенты. Последние будут отобраны АСВ на конкурсной основе не позднее 20 ноября.

Сегодня, 15 ноября, Центробанк отозвал лицензию БКФ и назначил в банк временную администрацию в лице АСВ. В сообщении агентства говорится, что администрацию возглавит Светлана Евдокимова. Решение об отзыве лицензии регулятор объяснил многократными нарушениями банком законодательства и нормативных актов ЦБ. В частности, БКФ не исполнял требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.