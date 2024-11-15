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Коммерсантъ FM
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ВТБ повысил ставки по вкладам до 24% годовых

ВТБ (MOEX: VTBR) с 15 ноября повысил размер максимальной ставки по вкладам в рублях на 2,5 п. п., до 24% годовых. Максимальная ставка доступна для новых клиентов, а также для текущих при условии размещения новых средств на депозите.

«С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год — до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта»,— говорится в сообщении банка, которое получил «Ъ».

Максимальная ставка для новых клиентов по вкладам на шесть месяцев была увеличена до 23,5%, на три месяца — до 22,5%. Ставка на три года составляет 20%, на полтора или два года — 19%.

Пресс-служба ВТБ также сообщила, что максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений достигла 30% на срок три месяца. Согласно условиям вклада, его можно открыть в течение не более чем двух недель с момента оформления договора ПДС, сумма вклада не должна превышать размера первого взноса.

К концу 2024 года рынок привлечения в России может увеличиться на 25% и достигнуть рекордных 56,3 трлн руб. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%.

В октябре 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков второй раз в истории превысила 20%. Эксперты, которых опросил «Ъ», считают, что к концу года она может увеличиться на еще несколько пунктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компании разогрели ставки».

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