Суд свернул паруса

Кубанское бассейновое водное управление в судебном порядке запретило ООО «Динамика Ростов» пользоваться участком морской акватории в Нижнеимеретинской бухте в Сириусе, напротив стадиона «Фишт». Общество, занимающееся обучением яхтингу и другими водными видами спорта, длительное время не использовало водный объект, что является нарушением условий договора. Юристы считают решение суда справедливым и обоснованным.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Кубанского бассейнового водного управления (БВУ) к ООО «Динамика Ростов» о прекращении права пользования участком акватории Черного моря в Нижнеимеретинской бухте. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в 2019 году между Кубанским БВУ и ООО «Динамика Ростов» был заключен договор водопользования на 20 лет. Судя по координатам, указанным в тексте судебного решения, участок площадью 0,029 кв. км расположен напротив стадиона «Фишт».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Динамика Ростов» зарегистрировано в 2018 году в Ростове-на-Дону. Общество специализируется на деятельности спортивных объектов. Генеральный директор — Юрий Фельде. Бенефициар — Василий Наврозов. Финансовые результаты в системе отсутствуют.

Из судебного документа следует, что компания реализует восемь образовательных программ: подводный спорт, парусный спорт, плавание, водное поло, управление маломерными плавательными средствами, виндсерфинг, кайтинг, водные лыжи. Участок акватории понадобился ООО «Динамика Ростов» для проведения практических занятий.

Установив, что общество нарушило условия договора — в форме длительного неиспользования водного объекта, Кубанское БВУ приняло решение о принудительном прекращении права пользования акваторией моря. Для этого в августе 2022 года оно вынесло компании соответствующее предупреждение. Генеральный директор ООО «Динамика Ростов», в свою очередь, направил управлению ответ, в котором заявил, что общество пользуется водным объектом, соблюдая условия договора.

В ноябре 2023 года начальник отдела прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства на ФТ Сириус Игорь Забугин подтвердил, что ООО «Динамика Ростов» на протяжении длительного времени не использует водный объект. К обращению Игоря Забугина было приложено письмо врио руководителя Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Дениса Савичева. В письме сообщалось, что на прилегающих к ФТ Сириус участках акватории Черного моря, в районе, предоставленном в пользовании обществу, «фактов организации технических зон с использованием маломерных судов не установлено».

«Суд приходит к выводу, что установленные компетентным органом факты являются основанием для принудительного прекращения права пользования водным объектом по решению суда в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации»,— говорится в решении краевого арбитражного суда.

Юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мазарович считает решение суда справедливым. «Требования Кубанского БВУ об обязании компании осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта, также удовлетворены судом обоснованно, поскольку проведение таких мероприятий является обязательным при прекращении права пользования водным объектом в силу прямого указания закона»,— говорит эксперт.

В Кубанском БВУ не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Сочи». Связаться с представителем ООО «Динамика Ростов» не удалось: в открытых источниках отсутствуют актуальные контакты общества.

Андрей Куценко