Искать, найти и прикрыть

Выставка Corps In-visibles посвящена штудиям Огюста Родена в процессе работы над статуей Бальзака. Это совместный проект Музея Родена и музея моды Palais Galliera, который его создатели называют «прелюдией к изучению тел в монументальной скульптуре XIX века». Но исследовательские задачи — далеко не самая интересная сторона этой выставки.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: © Agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian Фото: © Agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian

Начнем с истории — вернее, предыстории: в 1891 году французское Общество литераторов заказало Родену памятник Бальзаку. Роден взялся сделать эту работу за 18 месяцев, в итоге растянул ее на семь лет, потратил все это время на, как сейчас сказали бы, разнообразный ресерч и только в 1898 году представил гипсовую модель памятника в натуральную величину — которую заказчики отвергли. Впрочем, возникло общественное движение по сбору средств на воплощение роденовского проекта памятника, но Роден от этой активности отказался и оставил гипсовую модель у себя. Первая бронзовая копия с нее была отлита только в 1939 году. Собственно, материалы роденовского ресерча и стали основным содержанием выставки.

Роден искал способ изваять тело вполне конкретного человека с его вполне конкретными особенностями, которого он сам никогда не видел (Бальзак умер в 1850-м),— то есть семь лет он занимался поисками тела для Бальзака. Он был в Брюсселе у известного коллекционера бальзаковской меморабилии виконта де Ловенжуля, собравшего всевозможную иконографию Бальзака, от журнальных карикатур до единственного его фотографического изображения, дагерротипа 1842 года. Он ездил в Турень, на родину Бальзака, наблюдал за тамошними мужчинами и нашел немолодого тучного возницу, которого использовал в качестве модели для скульптурных этюдов. В этих этюдах видно, как в роденовских поисках тела главной и самой характерной чертой бальзаковского облика делается живот. Но Общество литераторов решительно не хотело такой концентрации на материально-телесном низе, а хотело вовсе противоположного — вполне идеализированного изображения классика французской литературы. И тут, собственно, у Родена и возникла идея, которая в конце концов привела к той скульптуре, которую мы все знаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: © Agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian Оноре де Бальзак, 1842 Фото: © Paris Musees / Maison de Balzac Реконструкция костюма Оноре де Бальзака работы Рене Пиона, 2024 Фото: © agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian Работа над памятником Оноре де Бальзаку в мастерской Огюста Родена, 1897 Фото: © Musee Rodin Огюст Роден. Этюд халата для памятника Оноре де Бальзаку, 1897 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja Огюст Роден. Этюд для памятника Оноре де Бальзаку, 1894 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja Патент на метрометр Жерома Маге и Антуана Пайа, 1841 Фото: Archives INPI Огюст Роден. Этюд для памятника Оноре де Бальзаку, 1891 Фото: © agence photographique du musee Rodin, Pauline Hisbacq Огюст Роден. «Оноре де Бальзак в монашеской рясе», 1891 – 1892 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja Следующая фотография 1 / 9 Фото: © Agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian Оноре де Бальзак, 1842 Фото: © Paris Musees / Maison de Balzac Реконструкция костюма Оноре де Бальзака работы Рене Пиона, 2024 Фото: © agence photographique du musee Rodin, Jerome Manoukian Работа над памятником Оноре де Бальзаку в мастерской Огюста Родена, 1897 Фото: © Musee Rodin Огюст Роден. Этюд халата для памятника Оноре де Бальзаку, 1897 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja Огюст Роден. Этюд для памятника Оноре де Бальзаку, 1894 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja Патент на метрометр Жерома Маге и Антуана Пайа, 1841 Фото: Archives INPI Огюст Роден. Этюд для памятника Оноре де Бальзаку, 1891 Фото: © agence photographique du musee Rodin, Pauline Hisbacq Огюст Роден. «Оноре де Бальзак в монашеской рясе», 1891 – 1892 Фото: © Musee Rodin, photo Christian Baraja

Роден нашел портного по имени Рене Пион, у которого одевался Бальзак, и тот сделал для него реплику бальзаковского костюма — так появилось документальное представление о реальном теле Бальзака. До нас эта реплика костюма не дошла, но в процессе подготовки выставки всплыли бальзаковские мерки, представленные Пионом, и компания Dormeuil (основанная в 1842 году, продававшая в бальзаковские времена британские ткани и до сих пор счастливо существующая и остающаяся семейной) сделала по этим меркам реплику бальзаковской визитки — и теперь мы тоже можем себе представить, как он выглядел в жизни. На выставке рядом с ней помещен оригинальный редингот 1830 года из коллекции музея Гальера, тоже сшитый на достаточно корпулентного мужчину.

Все это выставлено вместе с роденовским ню 1894 года — мужская фигура без головы — и серией масок 1891 года, выполненных с того же туренского возничего (его фотографии, сделанные для Родена, висят рядом на стене). Если попытаться на это роденовское ню мысленно надеть восстановленную визитку, то видишь, что сядет как влитая.

Роден же в своих поисках тела через костюм пришел к центральной пластической идее памятника Бальзаку — и в ней не оказалось места ни партикулярному платью, ни детально проработанному телу. По легенде, Бальзак писал, сидя в домашнем халате, так Роден и изобразил его — в спадающей до земли хламиде. Это был первый (или один из первых) памятник, оторвавшийся от традиции мужчин в рединготах или мундирах, которыми мы до сих пор окружены в наших городах.

«Этюд халата для Бальзака», сделанный в 1897 году, и уже готовый гипсовый памятник, представленный Роденом в 1898 году, поставлены тут друг за другом — в окончательной версии появляется голова. Окружающие эти две работы небольшие этюды показывают, как, найдя тело, Роден постепенно и неуклонно закрывает его спадающими складками. Процесс создания полого халата был реконструирован реставраторами с помощью манекена и реального халата и запечатлен в специальном видео, позволяющем понять, как примерно его делал Роден.

Но все эти вполне элегантные конструкции не были бы так интересны, если бы не их двусоставный контекст — с одной стороны, иконография Бальзака, работа скульптора в этюдах и пр., а с другой — работа портного в выкройках, мерках и манекенах, в оригинальных халатах и рубахах времен Бальзака. Эти две части фактически встречаются там, где портной воссоздает одежду Бальзака, чтобы Роден мог воссоздать его тело. Но встречаются они и гипотетически — например, там, где метод работы Родена над «халатом для Бальзака» сопоставляется с методом «слепков с тела», который портной Алексис Лавинь запатентовал в 1854 году и который позволял делать одежду в полном соответствии с анатомией клиента и без примерок. Как бы убедительны — или неубедительны — ни были такие аналогии, но рассматривать все это довольно любопытно.

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