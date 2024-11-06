Доплата за вредность

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, в каком случае бизнес облагается повышенным платежом за сброс сточных вод. Решение вынесено в отношении гимназии, которая помимо обучения детей организовывала для них питание и занималась стиркой текстиля. Поскольку эта побочная деятельность считается более вредной для окружающей среды, от школы потребовали доплаты «экологического платежа». Арбитражные суды иск отклонили, так как гимназия занимается образованием, а услуги по стирке и общепиту в списке ее ОКВЭД не указаны. Но ВС посчитал, что для платежа за загрязнение вод учитывается любая фактическая деятельность организации, даже если она не указана в документах и не является основной. По словам юристов, решение повлечет дополнительные платежи для отелей, школ, университетов и больниц, но есть способы отбиться от претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

ВС вынес решение о платежах компаний за негативное влияние на окружающую среду, в частности за сброс сточных вод. Позиция высшей инстанции сформирована в рамках спора между Дзержинским МУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» и городской гимназией №4. МУП оказывает услуги по отпуску питьевой воды и отведению бытовых стоков. В 2023 году предприятие потребовало от образовательного учреждения доплатить 1,75 млн руб. за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов. Гимназия оставила претензию без ответа, и МУП обратился в суд.

Ключевые разногласия коснулись именно платы за сброс сточных вод. Обычно компенсация за это определяется по пробам воды, но утвержденные правительством РФ в 2013 году Правила холодного водоснабжения и водоотведения №644 допускают упрощенный порядок, если организация занимается более опасной для природы деятельностью из списка. В этом случае больший вред экологии презюмируется. К такой деятельности в том числе относятся услуги общепита и стирка текстиля. Но арбитражные суды отклонили иск МУП, отметив, что основной вид деятельности ответчика по ОКВЭД — среднее общее образование, а питание и стирка ни в ЕГРЮЛ, ни в учредительных документах гимназии не указаны и являются побочными услугами. К тому же их оказания учащимся и дошкольникам требует закон, говорится в судебных актах.

МУП обжаловал эти решения в ВС. Дело передали в экономколлегию, которая в итоге поддержала доводы истца. В решении ВС отмечается, что правила №644 устанавливают повышенные нормативы для ряда работ и услуг, включая химчистку, стирку текстиля и услуги общепита. При этом, по мнению экономколлегии, эти услуги могут осуществляться «в том числе фактически без государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей или без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юрлица или ЕГРЮЛ». Более того, указал ВС, «негативное воздействие загрязняющих веществ не зависит» от того, указана ли деятельность «в учредительных документах в качестве основной» или является побочной, поэтому организация обязана платить «за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов».

Но компания может доказать, что «питание организуется путем доставки готовой пищи» с использованием одноразовой посуды, это исключает «попадание в систему водоотведения» жиров и химических веществ, в таком случае платить за загрязнение сверх норматива не надо, пояснил ВС. Вместе с тем гимназия такие возражения не заявляла и поэтому должна внести повышенный платеж, резюмировала экономколлегия. Для проверки расчета доначислений дело направлено на новое рассмотрение.

Больше рисков и внимания

Руководитель направления по спорам в сфере ЖКХ юргруппы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев называет позицию ВС «вполне ожидаемой». Коллегия исключила формальный подход, когда дополнительные начисления производятся только с опорой на код ОКВЭД, отмечает управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. Теперь, уточняет советник Orchards Азат Ахметов, судам нужно проверять, осуществляется ли сброс вредных веществ в результате фактической деятельности на объекте.

По его словам, это принципиально новый вывод, который влечет «существенные риски доначисления платежей организациям, прямо или косвенно связанным со стиркой вещей и общепитом». Раньше же «в ряде случаев у бизнеса существовал формальный фильтр, позволяющий избежать доначислений в судебном порядке», делится наблюдениями господин Ахметов.

Между тем в решении ВС содержатся значимые выводы относительно распределения бремени доказывания, обращает внимание Евгений Крюков. Так, ответчики могут доказать, что их деятельность не загрязняет систему водоотведения, например, при доставке готовой еды в одноразовой посуде. По мнению господина Крюкова, это попытка нивелировать опасения по поводу безусловного удовлетворения подобных исков и наступления автоматической обязанности юрлиц, ведущих деятельность из списка, вносить повышенные платежи за сброс сточных вод.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что решение ВС «создает неопределенность для многих организаций, которые могут не осознавать, что их деятельность влечет за собой дополнительные платежи», что приведет к необходимости пересмотра бизнес-моделей и дополнительных затрат на экологические экспертизы. Позиция ВС, по его словам, коснется не только гимназий, но и других образовательных учреждений, а также больниц и отелей. Теперь им придется более внимательно следить за воздействием на окружающую среду и внедрять системы контроля, резюмирует господин Жаров.

При этом господин Крюков считает, что «школы должны быть обременены меньшими тарифами, чем химчистки или промышленные предприятия». С ним согласен Азат Ахметов, «поскольку негативный эффект от загрязнения вод, вызванный деятельностью образовательного или медицинского учреждения, несопоставим с тем, какой вред оказывается профессиональными участниками оборота в данной сфере (рестораны, химчистки, прачечные и др.)». Иначе получится «сверхкомпенсация» вреда экологии «за счет далеко не самых экономически сильных субъектов», указывает господин Ахметов.

По мнению Евгения Крюкова, «необходимо выработать четкий стандарт для определения объемов негативных последствий для окружающей среды в рамках судебной практики». Пока что для снижения «экологического платежа» Сергей Сергеев советует юрлицам «обеспечить наличие и надлежащее состояние контрольного колодца, брать пробы вод и подавать декларации» в водоснабжающие организации.

Ян Назаренко, Анна Занина