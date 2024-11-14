Для «Водоканала» подбирают модель

Представители муниципальной власти и участники отрасли водоснабжения расходятся во мнениях по поводу передачи МУП «Водоканал» в концессию. В мэрии отметили, что до 2045 года в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения планируется вложить 660 млрд руб., из них 33 млрд руб. — в первые 10 лет. В «Росводоканале» назвали такую схему «очень амбициозной» и предложили прибавить для реализации заявленной программы «еще хотя бы 20 лет».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Копелян ищет лучшую модель для реализации инвестпрограммы "Водоканала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Копелян ищет лучшую модель для реализации инвестпрограммы "Водоканала"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спор о судьбе «Водоканала» разгорелся на одной из первых сессий открывшегося в Екатеринбурге форума «Города России: локомотивы роста». Среди ее участников были заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Сергей Сосновских, начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин, вице-мэр Владимир Гейко, директор департамента промышленной и инвестполитики Евгений Копелян, а также представитель ГК «Росводоканал» Димитрий Будницкий. Модерировал дискуссию директор по инвестиционному финансированию бизнес-блока ВЭБ.РФ Михаил Григорьев.

Согласно программе, в сессии должен был участвовать министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, ранее опубликовавший в своих социальных сетях неоднозначный пост о бобре Егоре. Однако присутствовать на дискуссии он не смог, поскольку, как уточнили его коллеги, был на встрече с представителями федерального профильного министерства.

Сергей Сосновских отметил, что для властей стал «сюрпризом» тот факт, что при высокой ключевой ставке (ставка ЦБ — 21%) инвесторы готовы вкладываться в концессии.

«Будущее есть в том случае, когда инвестор, который готов идти на какую-либо концессию, связывает это не столько с доходностью самого бизнеса, сколько со своими обязательствами по развитию территории»,— подчеркнул он, добавив, что в случае с МУП «Водоканал» это должен быть «крупный инвестор с собственным акционерным капиталом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира ЕМУП "Водоканал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тему о передаче МУП «Водоканал» в концессию продолжил Евгений Копелян. По его словам, нужно найти наиболее эффективную модель, которая будет учитывать разные интересы. Господин Копелян напомнил, что в 2023 году был утвержден генплан развития Екатеринбурга до 2045 года, а в августе утвердили схему водоснабжения и водоотведения.

МУП «Водоканал» — муниципальное предприятие, обеспечивающее водоснабжение и водоотведение Екатеринбурга. Производит питьевую воду, принимает и очищает сточные воды. Выручка предприятия за 2023 год составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 485,9 млн руб., за год она приросла в 1,6 раза. В феврале 2018 года было заявлено, что «Водоканал» готовят к передаче в концессию. Тогда основными претендентами на роль концессионера являются «Росводоканал» (подконтролен «Альфа-Групп»), «Российские коммунальные системы» (РКС, основной акционер ГК «Ренова») и Уральская водная компания (УВК, создана в партнерстве с Будапештским водоканалом). Однако в 2022 году процесс поиска концессионеров для «Водоканала» был приостановлен из-за изменившейся экономической ситуации.

«Сейчас у нас — ось с двумя крайними. С одной стороны, передача МУП "Водоканал" в концессию в полном объеме, с другой — реализация инвестпрограммы с учетом корректировок по проектам. Мы пытаемся рассмотреть все возможные способы»,— заявил господин Копелян.

По словам Александра Брагина, на реконструкцию сетей екатеринбургского «Водоканала» могут направить 660 млрд руб. до 2045 года, а до 2035 года на эти цели привлекут 33 млрд руб. В частности, средства нужны для ремонта 10 насосных станций, 19 канализационных станций, реконструкции водопровода, коллектора глубокого заложения в южной части города. На модернизацию системы сети водоснабжения и водоотведения из общей суммы будет выделено, в том числе, 330 млрд руб.

«Источники финансирования: инвестпрограмма "Водоканала", проект которой предполагает вложить 33 млрд руб. до 2035 года, участие во всех бюджетных программах — в муниципальном бюджете Екатеринбурга ежегодно предусматривается 200-250 млн руб.»,— отметил господин Брагин. Он добавил, что также в числе источников — участие в региональной программе по софинансированию модернизации систем водоснабжения и водоотведения и получение кредита в «Фонде развития территорий». Александр Брагин подчеркнул, что на сегодня проект инвестпрограммы МУП «Водоканал» уже готов.

Михаил Григорьев заинтересовался экономической стороной вопроса.

«Инвестпрограмма Водоканала предполагает 33 млрд руб. в первые 10 лет — это в 20 меньше, чем весь ее объем. А потом инвестиции должны быть в 20 раз больше в течение следующих 10 лет. Не кажется ли вам в этой связи, что схема явно амбициознее, чем возможности "Водоканала"?»,— обратился он к Александру Брагину.

Тот парировал, что «рассматривается возможность тарифного решения этого вопроса».

Димитрий Будницкий назвал такую схему инвестиций «очень амбициозной задачей». Он привел в пример Краснодар, который, по его словам, схож с Екатеринбургом по численности населения. «Концессия Краснодара рассчитана на 48 лет и предполагает инвестиции в размере 107 млрд руб. В случае с Екатеринбургом, надо будет, наверное, подумать о более плавном распределении инвестиций. Придется поставить вопрос, чтобы увеличить срок их реализации хотя бы еще на 20 лет, потому что я не могу дать сейчас готовые варианты привлечения такой суммы»,— резюмировал господин Будницкий, добавив, что оптимальнее было бы передать «Водоканал» в концессию целиком, потому что в противном случае это повлечет «массу проблем».

Вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко уточнил, что предварительный проект концессии готов, сейчас продолжается его разработка. По его словам, решение о том, передадут ли МУП «Водоканал» в концессию полностью или только его отдельные объекты, будет принято в 2025 году.

Анастасия Таначева