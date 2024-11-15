Минобороны взыщет с подрядчика

Минобороны спустя десять лет вернулось к проблеме недостроенного жилого микрорайона для военных на севере Москвы. Министерство через суд намерено взыскать 5,4 млрд руб. с подрядчика комплекса — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), доля в котором принадлежит самому ведомству. Юристы считают шансы истца на удовлетворение иска высокими, но напоминают, что у ответчика накопилось много неисполненных обязательств, в том числе перед государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 8 ноября принял к производству иск Минобороны РФ к АО ГУОВ с требованием взыскать 5,4 млрд руб., обнаружил “Ъ” в картотеке таких дел. Стороны не ответили на запрос “Ъ”.

Это дело связано с проблемным долгостроем жилого микрорайона общей площадью 493,7 тыс. кв. м для военных на улице Левобережной на севере Москвы, строительство которого стартовало еще в 2012 году. Его реализацией занималась группа СУ-155 Михаила Балакина, которая в те годы была одним из основных подрядчиков строительства квартир для нужд Минобороны. В целом для министерства ГК СУ-155 построила 1,8 млн кв. м жилья. Позже у группы начались финансовые проблемы, банкротство, и стройка была приостановлена.

В 2013 году между Минобороны и ГУОВ был заключен контракт на достройку жилого комплекса на 5,8 тыс. квартир, за что ГУОВ получило 25,56 млрд руб., следует из искового заявления министерства к подрядчику (его копия есть у “Ъ”). Завершить выполнение контракта подрядчик должен был к февралю 2014 года, но работы были выполнены только на сумму 18,9 млрд руб., а 5,4 млрд руб., как считают в Минобороны,— это неотработанный аванс. Кроме того, министерство просит в судебном порядке расторгнуть договор с ГУОВ, указано в документе.

АО ГУОВ занимается строительством. По данным СПАРК, в 2018 году (более свежих данных нет) выручка компании снизилась на 16% год к году, до 67,9 млрд руб., чистая прибыль — на 14% год к году, до 63,8 млн руб. Там же указано, что на июнь 2018 года акционерами компании выступали АО «Гарнизон» (49,57%), АО ГУОВ (22,72%), Минобороны РФ (26,78%) и ООО «Оборонлогистика» (0,93%).

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев считает, что иск Минобороны подлежит удовлетворению, так как стройка не ведется с 2014 года. Впрочем, не исключает он, истец откажется от иска, так как при рассмотрении дела может быть установлено, что Минобороны должно было законсервировать стройку еще десять лет назад.

Не исключено, что объекты незавершенного строительства, простоявшие в таком состоянии столь длительное время, придется полностью сносить по соображениям безопасности, полагает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров говорит, что для установления возможности достройки необходимо проводить строительно-оценочную экспертизу. Если объекты не подлежат достройке и будут снесены, то с ответчика должны взыскать стоимость демонтажа, а также все ранее понесенные затраты на возведение этих объемов в качестве убытков, поясняет юрист.

Михаил Балакин, основной владелец ГК СУ-155, в интервью “Ъ” в апреле 2014 года: «В прошлый кризис (2008–2009 годов.— “Ъ”) встали продажи, мэрия Москвы и Минобороны очень помогли загрузкой».

Но ГУОВ уже давно не может отвечать по своим обязательствам. Компания является ответчиком по имущественным требованиям на общую сумму 394 млрд руб., неоконченных исполнительных производств — на 86,2 млрд руб. и непогашенных исполнительных производств по налогам и сборам — на 4,8 млрд руб., подсчитал Алмаз Кучембаев.

В случае признания домов пригодными их могут достраивать с помощью инвестора по государственно-частному партнерству, не исключает управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод. Например, в 2019 году Минобороны передало несколько участков в Новосибирске с недостроенными для военных домами в фонд «Дом РФ», и весной этого года активы выставили на продажу (см. "Ъ-Центральная Сибирь" от 14 марта). В Липецке также до сих пор недостроено три многоквартирных дома, строительство которых Минобороны начало весной 2014 года, писали летом 2024 года местные СМИ.

Дарья Андрианова