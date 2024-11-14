Из Ярославля хотят запустить самолеты в Тюмень и Екатеринбург

Из ярославского аэропорта «Туношна» планируют запустить самолеты в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Об этом сообщил зампред правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Душко рассказал, что одними из самых популярных направлений остаются Санкт-Петербург и Москва. Продолжаются полеты в Самару и Казань, но в планах и другие направления.

«Планируем по развитию Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Поэтому продолжаем работу в этом направлении, именно в развитии сети пассажирских полетов. Но сложности тоже есть. Сейчас большой дефицит в стране с воздушными бортами. Не у каждой компании есть дополнительные суда, которые они готовы предоставить. Это федеральная проблема, мы-то готовы работать»,— сказал министр.

Алла Чижова