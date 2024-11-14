Конкурс не складывается

Комиссия УФАС по Башкирии потребовала от мэрии Уфы изменить критерии оценивания заявок для участия в торгах на право застройки Зауфимья. По действующим условиям, конкурсант фактически может быть исключен из торгов, если у него нет производственной базы для хранения техники и стройматериалов в черте города. С жалобой на условия конкурса обратилась дочерняя структура группы компаний «Третий трест». Антимонопольный орган частично удовлетворил жалобу компании, однако предписание УФАС пытается обжаловать другой застройщик. На сегодняшний день конкурс приостановлен определением арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии потребовало от мэрии Уфы изменить условия торгов и продлить срок приема заявок для участия в конкурсе на право застройки Зауфимья. Поводом для этого стала жалоба ООО «Специализированный застройщик „Яркий 8.1“» на необъективные критерии оценки участников торгов, поданная в УФАС 17 октября. В частности, по мнению компании, требование обязательного наличия на территории Уфы производственной базы для хранения стройматериалов ограничивает конкуренцию. Комиссия УФАС признала жалобу частично обоснованной.

Комплексное развитие территории в деревне Елкибаево, относящейся к Калининскому району Уфы, предполагают инвестиции на сумму не менее 207 млрд руб. и строительство многоквартирных домов высотой до 50 этажей с общей площадью квартир до 1,7 млн кв. м.

Также на территории площадью 156,9 га должны появиться парковки, а в собственность города застройщик обязан передать детские сады на 800 мест и другие объекты.

Начальная стоимость контракта оценивалась в 12 млн руб. Подвести итоги конкурса планировалось 22 октября.

ООО «Специализированный застройщик „Яркий 8.1“» зарегистрировано в 2023 году в Уфе, входит в группу компаний «Третий трест». Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным «Нашдом.рф», СЗ «Яркий 8.1» строит три 23-этажных жилых дома в Демском районе Уфы.

По условиям конкурса, его участник должен был доказать наличие у него в собственности производственной базы на территории Уфы для хранения техники, стройматериалов, а также мощностей для производства железобетонных изделий и товарного бетона. Кроме того, застройщик должен иметь автобетоносмесители, автосамосвалы, бульдозеры, автокраны и другую спецтехнику.

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных объектов привело бы к обнулению оценок участника.

Мэрия Уфы просила признать жалобу необоснованной и указывала, что прописанный критерий носит оценочный характер и не ограничивает конкуренцию. На сторону администрации встали другие участники торгов, которые не раскрываются.

На время рассмотрения жалобы торги были приостановлены. Комиссия УФАС согласилась с точкой зрения заявителя, признав спорный критерий необъективным. Как отмечается в решении, наличие у конкурсанта производственной базы за границей Уфы (например, Уфимского районе), приведет к тому, что участник не будет учтен при оценке заявок.

Организатор торгов должен изменить критерии оценки заявок, указало ведомство. Также мэрия должна продлить срок их приема, который изначально заканчивался 17 октября. Однако на сегодняшний день предписание антимонопольного органа не выполнено, а проведение конкурса запрещено определением арбитражного суда Башкирии. Такое решение суд принял в качестве обеспечительных мер на время окончания судебных разбирательств с челябинским ООО «Горные разработки». Компания пожаловалась на действия организатора торгов, требуя признать их незаконными.

С позицией УФАС не согласилось ООО «Специализированный застройщик „Востокинвестпроект“» (учредители — дочерние фирмы ООО «СЗ „ИСК Уфы“» и группы компаний «ПСК-6»), пытающееся обжаловать его в арбитражном суде Башкирии. Исковое заявление оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины.

В пресс-службе администрации Уфы комментарий не предоставили.

Юрист компании IMPRAVO Владислав Воронов считает, что УФАС вынесено правильное решение, поскольку оспариваемое условие торгов ограничивает потенциальных участников исключительно по территориальному признаку. «Порядок оценивания, по которому подрядчики из других регионов или районов даже не будут допущены к оцениванию, является дискриминационным, такое условие не свидетельствует об отсутствии у них необходимой квалификации и производственной базы для выполнения работ»,— рассказал он.

По мнению юриста, мэрии нужно будет доказать, что критерий обоснован технологически и направлен на эффективное исполнение застройщиком своих обязательств, если администрация решит оспорить предписание. «Полагаю, что оправдать спорное условие будет сложно, потому что отсутствие складов и баз на территории города не мешает участникам из других регионов предложить более выгодную цену и арендовать склады в Уфе», — заключил господин Воронов.

Идэль Гумеров