«ТКС Холдинг» объявил о дивидендах и сменил название

Акционеры МКПАО «ТКС Холдинг» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 года на уровне 92,5 руб. за одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. На эти цели будет направлено 24,8 млрд руб. Реестр акционеров закроется 25 ноября.

Кроме того, акционеры «ТКС Холдинга» одобрили переименование группы в «Т-Технологии». Торги акциями под буквой «Т» начнутся на Московской бирже 28 ноября, говорится в сообщении группы. Это первый в России биржевой тикер из одной буквы.

МКПАО «ТКС Холдинг» создано в рамках перерегистрации TCS Group из Кипра в Россию. Последний раз TCS Group объявила дивиденды по итогам четвертого квартала 2020 года в размере $0,24 на акцию.

В августе 2024 года «ТКС Холдинг» объявил о планах перейти к ежеквартальной выплате дивидендов. Дивидендная политика теперь предусматривает распределение до 30% чистой прибыли за год, с выплатой каждый квартал.

Акции компании на Мосбирже после сообщения о дивидендах немного снижались: с 2566 руб. за бумагу до 2555 руб. На 15:44 акция стоила 2556 руб. (+1,24 к открытию).

Основным акционером группы в 2022 году стал «Интеррос» Владимира Потанина. Он приобрел 35% у Олега Тинькова (иноагент). После интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг», завершившейся в августе этого года, доля «Интерроса» выросла до 41,4%. Летом Тинькофф-банк был переименован в Т-банк.

О новой дивидендной политике компании — в материале «Ъ» «Дивиденды по-домашнему».