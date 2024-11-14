В Татарстане планируется развить туристическое направление «Казань плюс» для туристов из КНР и арабских стран. Об этом на встрече с журналистами на II бизнес-форуме «РОСТКИ» сообщила директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют развить направление «Казань плюс» для китайских и арабских туристов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане планируют развить направление «Казань плюс» для китайских и арабских туристов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Концепция «Казань плюс» предполагает, что туристы смогут не ограничиваться визитом только в Казань, но и уделить время другим городам. Это направление особенно популярно среди арабских и китайских туристов, которые предпочитают останавливаться в одном городе и на несколько дней выезжать на экскурсии в окрестные регионы.

В числе выбранных для развития маршрутов — Республика Марий Эл, а именно маршрут «Казань плюс Йошкар-Ола».

Влас Северин