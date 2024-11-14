ЦБ ограничил доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам

С 1 января 2025 года покупка иностранных ценных бумаг, за исключением стран Евразийского экономического союза, будет доступна только для квалифицированных инвесторов, сообщила пресс-служба Банка России. Также только квалифицированные инвесторы смогут покупать производные финансовые инструменты на активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

В настоящий момент неквалифицированные инвесторы могут приобрести ценные иностранные бумаги, если их эмитенты не зарегистрированы в недружественных государствах, а выплаты по ним не идут через недружественную инфраструктуру.

Во вторник, 12 ноября, Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, упрощающий получение статуса квалифицированного инвестора и расширяющий возможности покупки ранее недоступных активов для неквалифицированных инвесторов. Теперь статус квалинвестора можно получить либо после сдачи экзамена или при наличии профильного образования или ученой степени.

Подробнее — в материале «Инвесторам расширят возможности».