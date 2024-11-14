В Челябинской области назначили начальника управления по труду и занятости

Александр Шегуров назначен начальником главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Он исполнял обязанности руководителя с сентября 2024 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства.

С мая 2020 года Александр Шегуров занимал должность первого заместителя начальника управления Владислава Смирнова. Он возглавлял управление по труду и занятости Челябинской области с 2010 года и ушел в отставку по собственному желанию.