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Раис Татарстана назначил нового начальника Управления ЗАГС Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому начальником Управления записи актов гражданского состояния Кабмина Татарстана стала Эльвира Ахметова. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Ранее пост главы управления ЗАГС Татарстана занимала Гульшат Нигматуллина. В марте 2024 года Рустам Минниханов подписал указ об освобождении ее от должности.

Гульшат Нигматуллина работала начальником ЗАГСа Татарстана с 2019 года. Ее задержали по двум уголовным статьям: ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч.4 ст.159 УК РФ. Гульшат Нигматуллину обвиняют в хищении премий сотрудников ЗАГСа на сумму 6,7 млн руб.

Диана Соловьёва

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