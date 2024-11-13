«Мы же не должны только за счет нефтянки жить»

Депутаты Курултая Башкирии усомнились в перспективах экономического роста республики, представленных перед ними замглавы минэкономразвития Айратом Фахретдиновым. Согласно прогнозу, по большинству отраслей экономики ожидается рост, опережающий общероссийские показатели. Ключевые параметры доклада и в прежние времена выглядели бы достаточно скромно, но сейчас парламентарии нашли их недостаточно обоснованными, задали докладчику уточняющие вопросы и решили продолжить обсуждение на следующем пленарном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрата Фахретдинова спросят об инвестициях через 10 лет

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Айрата Фахретдинова спросят об инвестициях через 10 лет

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Курултай Башкирии усомнился в реалистичности перспектив, представленных в прогнозе социально-экономического развития региона. С соответствующим докладом на заседаниях парламентских комитетов вчера выступил замглавы минэкономразвития Айрат Фахретдинов. Перечисленные им показатели, которые еще несколько лет назад выглядели бы достаточно скромно, теперь показались депутатам если не несбыточными, то недостаточно необоснованными.

Выступая на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, уже в самом начале доклада господин Фахретдинов заявил, что индексы, с учетом которых формировался прогноз, позволяют настраиваться на оптимистичные ожидания. По большинству отраслей экономики ожидается рост, опережающий общероссийские показатели. Индекс промышленного производства за девять месяцев этого года составил 104,7% (за год ожидается 105%), рост товарооборота на потребительском рынке — 13,3%. И даже неблагоприятная для растениеводства погода не повлияет на общие показатели сельскохозяйственной отрасли, поскольку сахарной свеклы и масличных культур удалось вырастить больше, убежден замминистра. Кроме того, рост производства ожидается в животноводстве, например, к 2025 году будет выпущен 1 млрд яиц, так что к концу этого года общий результат будет на уровне 2023 года.

Объем жилищного строительства в этом году прогнозируется увеличенным на 9,1% в сравнении с прошлым годом, хотя в 2025 году развитие отрасли замедлится. Рост производства во всех отраслях экономики будет обеспечен в том числе инвестициями. Среднемесячная зарплата в 2024 году в Башкирии составит 68,7 тыс. руб., увеличившись на 20,7%, а к 2027 году, постепенно увеличиваясь, достигнет 84,9 тыс. руб.

Депутаты между тем к цифрам отнеслись со скепсисом. Депутат Тимур Гильмияров отверг предложенное в качестве достижения снижение безработицы: «это не вам удалось достичь, это время сейчас такое»,— сказал он.

«Не верю в прогноз инвестиций, который вы даете»,— заявил парламентарий после и попросил «реальных цифр». Он пояснил, что в условиях растущей ключевой ставки ожидать роста инвестиций не приходится. «Вы говорите, что жизнь у нас становится лучше, а люди говорят, что хуже»,— как бы упрекнул он министерство в лице господина Фахретдинова, упомянув об очевидном — росте цен и ипотечных ставок.

Замминистра попытался парировать, что инвесторы перейдут с банковского на внутреннее финансирование, но это прозвучало неубедительно для парламентариев. Депутаты продолжили выпытывать сведения об эффективности инвестиций (в том числе государством). Господин Фахретдинов сначала пояснил, что для выхода на прибыльность проекту требуется семь, а лучше — девять лет, которые еще не прошли. В конце концов замминистра сообщил, что проекты 2014 года уже точно вернули вложенные в них бюджетные деньги. Депутаты сошлись на том, что повторно вернутся к этому вопросу об эффективности инвестиций через девять лет, если замминистра «еще будет работать».

Далее депутат Руфина Шагапова поинтересовалась, как именно будут снижать выбросы в атмосферу — на вопрос ответил и.о. министра природопользования Нияз Фазылов, сославшись на заключенные с «Башкирской содовой компанией» и «Газпром нефтехим Салават» соглашения.

Оживленная дискуссия продолжилась на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Парламентарий Салават Сагитов пытался выяснить, как в министерстве планируют повышать рождаемость, если в ближайшие годы Башкирия будет преодолевать последствия демографической ямы, а число женщин фертильного возраста будет минимальным. На что господин Фахретдинов ответил, что резерв в министерстве видят «в количестве деторождений». Также Салават Сагитов заметил, что при увеличении продолжительности жизни должна бы снижаться смертность, а она на прежнем уровне, и это замглавы ведомства объяснил последствиями ковида.

Председатель комитета Салават Харрасов посетовал на дефицит кадров, который ожидается во всех отраслях промышленности, и отметил, что нужны новое оборудование и технологии. «Надо подумать об этом. Время-то идет. Мы же не должны только за счет нефтянки жить»,— подчеркнул он.

На заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению его председатель Владимир Нагорный с напором интересовался, почему социально-экономическое положение жителей Башкирии хуже, чем во многих российских регионах.

«Выше нас даже Удмуртия. Есть программа по изменению ситуации?»,— ребром ставил вопрос он. Задав несколько уточняющих вопросов по республиканской адресной инвестиционной программе, он поблагодарил замминистра за то, что тот «пытался ответить», и пообещал задать все оставшиеся на пленарном заседании в Курултае, которое назначено на 28 ноября.

Наталья Балыкова