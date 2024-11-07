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Каток на площади 1905 года 21 декабря откроет шоу Ильи Авербуха

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге откроется в субботу, 21 декабря. Его площадь составит 3,3 тыс. кв. м, работать он будет примерно до 28 февраля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, планируется, что на площадке пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Для проката планируют закупить более 700 пар коньков и 10 фигур-помощников для катания. Катания будут проходить по сеансам продолжительностью полтора часа, одновременно смогут кататься 500 человек. По данным администрации, для монтажа катка в ночь с 8 на 9 ноября парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Празднование пройдет и в Историческом сквере уральской столицы, где впервые расположится ледовый городок. Монтаж начнется 15 ноября, принимать посетителей планируют с 27 декабря. «Темой ледового городка выбрана "Новогодняя сказка Снеговиков": мы вспомнили о том, что существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января»,— рассказал начальник Управления культуры городской администрации Илья Марков. Напомним, стоимость ледового городка составит около 24,5 млн руб.

Полина Хабарова

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