Карен Шахназаров рассказал Владимиру Путину о модернизации киностудии

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым. В ходе встречи господин Шахназаров рассказал президенту о модернизации «Центра кино» в Москве, проектах «Мосфильма» и представил данные о росте прибыли студии за три года.

На вопрос главы государства, является ли «Мосфильм» крупнейшей студией Европы и мира, Карен Шахназаров ответил: «Европы — точно, в мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна». Он отметил, что российская студия находится на равных с зарубежными крупными киностудиями, а в некоторых аспектах превосходит их.

Говоря об экономических показателях «Мосфильма», господин Шахназаров сказал, что за девять месяцев 2024 года чистая прибыль концерна составила 485 млн руб. В текущем году киноконцерн выделил на благотворительность 8 млн руб., из которых 6 млн руб.— на нужды в зоне спецоперации. В конце встречи Владимир Путин подчеркнул, что страна гордится «Мосфильмом».