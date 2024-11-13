В Челябинской области десять предприятий увеличили зарплату сотрудникам на 20%

На металлургических и горнодобывающих предприятиях Челябинской области около 48 тыс. работникам проиндексировали зарплату в размере 16% за девять месяцев 2024 года. Кроме того, в десяти компаниях прирост составил более 20%. Об этом сообщает челябинская организация Горно-металлургического профсоюза России.

Заметнее всего выросли зарплаты у работников черной металлургии. По итогам девяти месяцев текущего года, в этом сегменте средняя зарплата составляет 92 тыс. руб. с ростом в 20,3%. После всех индексаций на 12% выросла зарплата у сотрудников цветной металлургии, до 95,7 тыс. руб. Также заработная плата выросла у работников в добывающей отрасли. Показатель составил 82,7 тыс. руб. с ростом на 17,6%.

Лидером по росту средних заработных плат среди металлургических предприятий стал ММК. Показатель составил 106,7 тыс. руб. На втором месте Челябинский цинковый завод (101 тыс. руб.), на третьем — Челябинский электрометаллургический завод (93,9 тыс. руб.), на четвертом —«ММК-МЕТИЗ» (91,4 тыс. руб.). Среди предприятий в горнодобывающей отрасли в среднем до 81,9 тыс. руб. выросла заработная плата в Александрийской горно-рудовой компании.