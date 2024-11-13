В Уфе вынесен первый приговор по делу о хищениях в «Башкиравтодоре»

Кировский районный суд Уфы приговорил заместителя гендиректора ООО «Киви» Ришата Самматова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Кировского райсуда Уфы. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ришат Самматов является одним из фигурантов уголовного дела о хищениях средств, выделенных АО «Башкиравтодор» для реконструкции автодороги Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах и улицы Пугачева в Уфе.

Он был одним из участников схем, по которым ООО «Киви» и ООО «Баштранслогистик», подрядчики «Башкиравтодора», получили в общей сложности более 152 млн руб. по подложным товарно-транспортным накладным и путевым листам. Как и сообщал «Ъ-Уфа», Ришат Самматов, заключил досудебное соглашение, поэтому дело в его отношении рассматривалось в особом порядке судопроизводства, следует из пресс-релиза райсуда.

Идэль Гумеров