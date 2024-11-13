Пошлинам готовят новую почву

Российские химики ищут варианты увеличения экспорта удобрений на ставший одним из ключевых в последние годы индийский рынок. Отраслевая ассоциация выступила за введение квот на беспошлинные поставки в Индию, пока ЕАЭС и Дели не договорятся о создании зоны свободной торговли. Эксперты указывают, что Россия и Индия взаимно заинтересованы в увеличении поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) предлагает Индии ввести квоты на беспошлинные поставки удобрений из РФ, заявил глава организации Андрей Гурьев. Сейчас в стране действует ввозная ставка на химическую продукцию в 5%, что, по мнению РАПУ, ограничивает возможности поставщиков и увеличивает стоимость для конечных потребителей.

Квоты на беспошлинный импорт российские химики предлагают в качестве временной меры на период переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Определить объем поставок в рамках можно на основании заявлений индийских компаний в национальное Министерство химической промышленности и удобрений, говорят в РАПУ. В октябре РАПУ также предлагала отменить пошлину в 6,5% на ввоз удобрений из РФ в Турцию. По расчету участников рынка, это позволит нарастить поставки на этот рынок на треть, до примерно 1,3 млн тонн.

На фоне сложностей с экспортом в Европу Индия за последние два года стала одним из крупнейших направлений сбыта российских удобрений, а Россия для Дели — ключевым поставщиком.

За девять месяцев 2024 года российские химики поставили в Индию 3,4 млн тонн удобрений, обеспечив 28% их импорта, по данным РАПУ. Как отмечал Андрей Гурьев, потенциал для увеличения экспорта в страну сохраняется, а объемы поставок будут зависеть в том числе от ценовой конъюнктуры. В октябре посол Индии в РФ Винай Кумар отмечал, что объемы спроса в Индии с населением 1,5 млрд человек — «огромные» и страна готова закупать тот объем удобрений, который могут предложить производители из РФ.

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Максим Братчиков из MMI говорит, что российские компании активно экспортируют в Индию карбамид, хлористый калий и диаммонийфосфат (DAP). Но в рамках стратегии индийских властей по полному собственному обеспечению азотными удобрениями Индия наращивает внутреннее производство карбамида и в ближайшие годы планирует полностью отказаться от его импорта, отмечает он. В то же время по другим удобрениям в связи с отсутствием значимых запасов калийных и фосфорных ресурсов страна вынуждена импортировать практически все объемы, так что российские удобрения будут всегда востребованы, полагает эксперт.

Как напоминает Максим Братчиков, большая часть продукции импортируется в Индию в рамках тендеров и долгосрочных контрактов, которые определяют нижние границы рынка и задают тренд ценам.

Поэтому, отмечает он, Индию сложно назвать премиальным рынком с точки зрения цен, но за счет больших объемов импорта все мировые компании стремятся занять на нем свою часть.

В случае введения квот на беспошлинный импорт удобрений из РФ, продолжает господин Братчиков, российские экспортеры, безусловно, будут стремиться увеличить объемы поставок. Для индийских фермеров, считает он, мера вряд ли что-то изменит. Локальный рынок удобрений в значительной степени субсидируется из бюджета, фермеры покупают удобрения по фиксированным ценам, которые гораздо ниже мировых, поясняет аналитик.

По прогнозам РАПУ, в этом году экспорт удобрений из России может поставить новый рекорд, обновив значение 2021 года. Помимо Индии, поставки заметно растут в Бразилию и страны Африки, отмечали в ассоциации. Производство удобрений в РФ по итогам 2024 года, прогнозирует РАПУ, вырастет на 9%, до 64 млн тонн.

Ольга Мордюшенко