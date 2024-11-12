Автосервисы попали под санкции

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО поврежденного в ДТП транспортного средства в полтора раза — до 45 дней. Из-за проблем с поставками запчастей сервисы не успевают ремонтировать машины в гарантированный законом период, поясняют авторы инициативы, а при его нарушении страховщики вынуждены платить неустойку клиентам. В результате таких правок, уверены некоторые депутаты, пострадают автолюбители: им придется дольше обходиться без машины. Профильный думский комитет предлагает ко второму чтению ограничить возможности бизнеса автоматически увеличивать срок ремонтных работ. Возможно, существующий порядок ремонта сохранят для отечественных машин, проблем с запчастями для которых нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поправки, увеличивающие лимит срока ремонта в рамках ОСАГО с 30 до 45 дней внесены главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Автовладелец, напомним, если не признан виновником ДТП, имеет право выбрать компенсацию понесенного ущерба: деньгами или ремонтом. Чаще всего клиенты выбирают первый вариант, на услуги по восстановлению транспортных средств в сервисах, согласно данным Российского союза автостраховщиков, приходится 6,1% выплат. Андрей Кутепов объяснял, что из-за разрыва логистических цепочек (которые вызваны санкционным давлением) обыденными стали проблемы с поставками запчастей и автосервисы не успевают уложиться в 30 дней. За каждый день просрочки страховщики платят автовладельцу неустойку в размере 0,5% от суммы возмещения. Эту сумму затем взыскивают с СТО.

В ходе обсуждения член комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Цэд (ЕР) предложил ко второму чтению указать ограничения пользоваться новым правом, чтобы компании не злоупотребляли им. Депутат Олег Леонов («Новые люди») высказался более конкретно: 30-дневный срок ремонта необходимо сохранить, если ремонтируется отечественная машина. Он напомнил, что более 33% российского автопарка составляют машины российских брендов. Идею поддержали Анатолий Выборный (ЕР) и Олег Нилов (СРЗП). Даже в отечественных моделях часть запчастей иностранного производства, заявил в ответ Андрей Кутепов.

«Если вы увеличиваете на 30% срок ремонта, снизьте на 30% стоимость ОСАГО,— предложил депутат Олег Нилов.— Нельзя оставлять лазейку, чтобы даже при небольшом ремонте машину оставляли в сервисе на полтора месяца».

«Мы помогаем автосервисам и страховым компаниям, но люди на полтора месяца остаются без автомобиля,— поддержал Олег Леонов.— У многих на автомобиль завязан бизнес и другие дела». Он уверен, что логистические цепочки рано или поздно восстановятся и время поставки запчастей сократится. Андрей Кутепов пообещал, что новый лимит станет лишь временным.

Единственным, кто заступился за страховщиков, стал депутат Михаил Шеремет (ЕР). Он предложил расширить предельный срок ремонта «на 30 дней», то есть до двух месяцев. «Дополнительных 15 дней будет достаточно»,— заметил на это Андрей Кутепов.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также уточнили, что трудности у поставщиков возникают и из-за проблем с расчетами за поставленные запчасти — иностранные банки опасаются вторичных санкций.

«До сих пор не решены проблемы с запчастями для автомобилей китайского производства,— продолжили в союзе.— Дефицит запчастей к таким машинам постепенно сокращается, но необходимого насыщения рынка пока еще нет». В РСА также рассказали, что на этапе разработки поправок предлагали не менять сроки ремонта, но не включать в них время доставки запчастей. В союзе “Ъ” сказали, что поддерживают идею сохранения сроков ремонта автомобилей, комплектующие к которым производятся в РФ.

Ремонт отечественных и китайских автомобилей в большинстве случаев укладывается в 30-дневный срок, проблем с запчастями нет, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Логистика запчастей из Китая свободно укладывается в две недели "от порога до порога". Данная норма принимается как инструмент давления на автомобилистов, недовольных размером компенсации по ОСАГО,— считает он.— Большинство граждан не будут соглашаться на 45-дневный ремонт и возьмут деньгами. Которых, впрочем, на нормальный ремонт обычно не хватает».

Иван Буранов